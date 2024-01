Jerod Mayo: 10 datos para conocerlo y entender por qué es el nuevo head coach de Patriots

Lo que necesitas saber: Jerod Mayo fue jugador de Patriots de 2008 a 2015 y asistente de Bill Belichick desde 2019. Cuenta con el apoyo y confianza de muchos jugadores y ya estaba amarrado como head coach desde hace tiempo

Dicen que lo mejor ante una pérdida es darle vuelta a la página, pero vaya que los Patriots se lo tomaron muy en serio. New England ya tiene nuevo head coach luego de la salida de Bill Belichick. Se trata de Jerod Mayo y hoy lo vas a conocer un poco mejor.

Jerod Mayo / Foto: Getty

¿Quién es Jerod Mayo, nuevo head coach de los Patriots?

Jerod Mayo nació el 23 de febrero de 1986 en Virginia. Jugó futbol americano colegial con la Universidad de Tennessee como apoyador. Su primer y único equipo como profesional fueron los New England Patriots, así que hay sangre patriota corriendo por sus venas y eso no puede ser malo, ¿no crees?

Aquí tienes algunos datos interesantes para que presumas la próxima vez que te reúnas con tus compas a ver un partido de NFL; ya estamos en playoffs y se viene el Super Bowl… pretexto perfecto.

1.- Jerod Mayo es el “último” alumno de Bill Belichick

Empecemos por un dato que es tanto ventaja como desventaja para Patriots. ¿Qué mejor que alguien que conoce el trabajo de Belichick y le aprendió todo se quede con su puesto, no? Bueno, pues no. La lista de discípulos de Bill que intentaron rifar como head coach no han tenido el éxito esperado.

Jerod Mayo y Bill Belichick / Foto: Getty

Jerod Mayo fue asistente de Bill Belichick desde 2019 hasta su salida del equipo. Se desempeñó como entrenador de linebackers, pero se dice y se cuenta que pasaba mucho tiempo aprendiendo todo lo que fuera posible de su ahora antecesor en el cargo. ¿Será el quien cambie la tendencia de los alumnos de Belichick o se viene un rotundo fracaso?

2.- Sabe todo lo que se necesita sobre la defensiva por su trayectoria como jugador y coach

Jerod Mayo fue seleccionado en el Draft del 2008 por los Patriots. Jugó hasta 2015 con New England, tiempo donde fue nombrado Novato defensivo del año en su primera campaña, lo llamaron dos veces al Pro Bowl, jugó 103 partidos con Patriots y fue el jugador con más tackleadas en sus primeras cinco temporadas.

Lo nombraron capitán desde su segunda temporada y sus compañeros lo recuerdan como un jugador que llegaba temprano, se iba tarde y le aprendía todo lo que podía a Bill Belichick. Ya como asistente no sólo entrenaba a los linebackers, también mandaba jugadas para la defensiva siempre en conjunto con Steve Belichick.

Jerod Mayo y Bill Belichick / Foto: Getty

3.- Ya estaba firmado para ser el sucesor de Bill Belichick

Patriots no se tardó nada en encontrar a su nuevo head coach porque ya lo tenían decidido. Jerod Mayo ya tenía el puesto “seguro” gracias a una cláusula en su contrato.

Cuando le renovaron como entrenador de linebackers, en dicha extensión se firmó un plan de sucesión para cuando Belichick se fuera. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, medios como The San Diego Union pasaron el chisme de que Patriots lo firmó así al enterarse de Eagles y Panthers buscaban a Jerod Mayo como su nuevo entrenador en jefe en aquel momento.

4.- Fue ejecutivo de finanzas por cuatro años

Jerod Mayo dejó de ser jugador de los Patriots en 2015 y se reincorporó al equipo en 2019 ya como asistente. ¿Qué hizo en ese tiempo? Pues mira tú, fue ejecutivo de finanzas, donde incluso llegó a ser vicepresidente de desarrollo comercial. Una mente hecha para liderar a un equipo de trabajo… bien ahí por los Patriotas.

Jerod Mayor trabajó como asistente defensivo en Patriots / Foto: Getty

5.- Jerod Mayo tiene el apoyo de los jugadores para ser el nuevo head coach

“Espero que se lo den a Mayo. Se lo merece”, fue el mensaje de Deatrich Wise Jr. cuando se dio a conocer la salida de Bill Belichick.

“Él merece ser entrenador en jefe. Es un líder. Tienes que hacer que tus muchachos quieran levantarse y jugar para ti. No es fácil hacerlo en la NFL cuando tienes a tantos hombres adultos. No es fácil jugar para los entrenadores a los que no respetas y creo que hablo por todos cuando digo que todos respetan al entrenador Mayo“, dijo por su parte el veterano Davon Godchaux, declaración retomada en la página de los propios Patriots.

Ojo: alguna vez Tom Brady lo llamó “Jerod Belichick”, por su gran parecido en la forma de dirigir a la de su antecesor.

Jerod Mayor trabajó como asistente defensivo en Patriots / Foto: Getty

Otros 5 datos interesantes de Jerod Mayo

Dejamos al final otros datos que no tienen por qué relacionarse a sus posibles resultados, pero que igual vale la pena conocer:

Es el décimo quinto entrenador en jefe en la historia de los Patriots

Primer exjugador de New England que se convierte en head coach del equipo

Es el primer head coach de raza negra que tendrá New England

Se convierte en el head coach más joven en la NFL (es un mes más joven que Sean McVay)

En sus años de retiro también fue presentador en un programa de NBC Sports Boston

