Loq ue neceistas saber: Jimbo Fisher tenía contrato con la Universidad Texas A&M hasta el 2031 por 75 millones de dólares.

¿Cuántos no hemos esperado a que nos despidan de un trabajo con tal de llevarnos una buena liquidación? Pues algo así le pasó a Jimbo Fisher, quien fue destituido como entrenador de la Universidad Texas A&M y ahora tendrá que recibir unos 76 millones de dólares.

La directiva de Texas no pasó por alto el hecho de que los Aggies quedaron fuera de los Playoffs del futbol americano universitario y el principal culpable o al menos el que se llevó la ‘peor parte’ fue Fisher.

El contrato de Fisher, 10 años y 75 millones

En el 2017 la Universidad Texas A&M y la Universidad Estatal de Florida se peleaban por hacerse de los servicios de Jimbo Fisher, sin embargo, la oferta de 75 millones de dólares por diez años que pusieron los texanos sobre la mesa fue más que suficiente para quedarse con el entrenador.

Y los millones no pararon ahí, en el 2021 la directiva de los Aggies extendió el contrato de Fisher cuatro año más con la intención de alejarlo de la Universidad Estatal de Luisiana, que había empezado a sondear al coach. La nueva extensión dejó a Jimbo con 9 millones al año, pero las cosas no resultaron como se esperaban y como dice el dicho ‘le salió más caro el caldo que las albóndigas’ a Texas.

Los resultados de Fisher con los Aggies

Fue en el 2018 cuando Jimbo Fisher tomó las riendas del equipo como entrenador en jefe y aunque empezó con un récord de 9-4, aunque su mejor temporada fue sin duda la 2020, cuando logró una marca de 9-1, sin embargo, ese inicio arrollador se fue desinflando y no logró mantener el ritmo ni cumplir con las grandes expectativas que la directiva puso en él.

“Después de un análisis muy cuidadoso de todos los componentes relacionados con el fútbol de Texas A&M, recomendé al presidente Welsh y luego al canciller Sharp que era necesario un cambio en el liderazgo del programa para que el fútbol de Aggie alcanzara nuestro máximo potencial y aceptaron mi decisión” Comunicado oficial de Ross Bjork, director de atletismo de la Universidad Texas A&M

En el 2023, su marca cayó hasta 6-4 sin mencionar que se quedaron fuera de los Playoffs, además de que en la Conferencia de sureste se quedaron con una racha de 4-3, números que terminaron con la paciencia de la Universidad y le dieron las costosas gracias a Fisher.

¿Cuánto recibirá Fisher por ser despedido?

La Universidad Texas A&M, que es pública tendrá que pagarle a Fisher más de 19 millones de dólares en los próximos 60 días y posteriormente tendrá que hacerle un pago anual a su ex entrenador de 7.2 millones hasta el 2031 y aunque es mucha, la directiva asegura que el dinero no saldrá del presupuesto escolar y que tienen divididos sus gastos de los deportivo y lo académico.

A nadie le caería mal un convenio así, pero no todos tenemos la suerte de manejarnos en el mundo del futbol americano ni colegial ni profesional.

