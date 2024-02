Lo que necesitas saber: Shane Rose quería imitar con su atuendo a Sacha Baron Cohen en la película Borat

Shane Rose, uno de los mejores jinetes del mundo y multimedallista olímpico, estuvo cerca de quedarse fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024 después de presentarse en una competencia con un makini con el cual pretendía imitar al actor Sacha Baron Cohen en la película Borat.

Sacha Baron Cohen, en Borat

El jinete australiano no sólo ser un espectáculo en ecuestre por la calidad de sus ejecuciones, sino porque también participa en eventos con disfraces. Ya se había presentado con disfraces de Mario Bros, Duffman (personaje de Los Simpson) y Buzz Lightyear, pero esta vez apenas y usó tela, de modo que dejó muy poco a la imaginación.

Shane Rose compitió con un makini

Para la competencia en Nueva Gales del Sur, mostró mucha espalda con su makini, que es una prenda que cubre los genitales, pero deja muy al descubierto el trasero, como si fuera una tanga con tirantes.

Ante esa situación hubo al menos una queja, la cual fue recibida en la federación australiana de ecuestre y por lo tanto se inició una investigación que abrió la posibilidad de dejarlo fuera de los Juegos Olímpicos por violar el código de vestimenta del concurso, sin embargo, Shane Rose la libró en gran parte gracias a que ofreció una disculpa, pero también porque el reglamento de vestimenta deja algunas lagunas.

La federación australiana de ecuestre explicó que después de realizar una revisión al código de conducta y de vestimenta, no encontró una violación como tal, aunque explicó que revaluará dicho reglamento para reconsiderar los estándares mínimos de vestimenta.

Shane Rose no volverá a competir con “tanga”

De cualquier manera, Shane Rose indicó que su vestimenta de ninguna manera es cómoda para montar un caballo, así que no lo volvería a hacer. “No necesito hacerlo de nuevo. Me siento cómodo con mis decisiones pero, debido a que alguna persona sin rostro presentó una queja, en las últimas 24 horas han sucedido muchas cosas que no son agradables. No recomendaría una tanga a nadie, no es un equipo cómodo, y cuando se lo pones a un caballo, es aún menos cómodo”, indicó.

Shane Rose / Getty Images

Shane Rose, de 50 años de edad, ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en la categoría por equipos. En Río 2016 se colgó la presea de bronce y en Tokio 2020 volvió a ganar plata, de modo que en París 2024, el objetivo y sobre todo su deseo será la medalla de oro.

