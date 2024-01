Lo que necesitas saber: La última vez que el Barcelona ganó la Champions League fue en el 2015, cuando derrotó en la final a la Juventus.

Xavi Hernández anunció que dejará de ser entrenador del Barcelona después de 30 de junio del 2024, pero antes de irse tendrá que cumplir con las últimas dos tareas que Joan Laporta le encomendó; ganar la Liga y aunque parezca imposible, ganar la Champions League ¿¡Khe?!

Con todo y que el conjunto ‘Culé’ anda por la calle de la amargura después de perder la Supercopa ante el Real Madrid y ser eliminado de la Copa del Rey por el Athletic, Laporta confía en que su actual plantilla es capaz de levantar dos títulos.

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona / Fotografía Getty Images

Laporta quiere la Liga y la Champions

Joan Laporta, presidente el Barcelona, no es muy objetivo que digamos, pues por un lado ve dificil, pero no imposible que el equipo pueda ganar la Liga de España y por si fuera poco, sueña con conquistar la Champions League, aunque seamos sinceros, la competencia en la UEFA es mucho más demandante que en España.

“La Liga está difícil, pero evidentemente no está perdida, y se ha de luchar para quedar lo mejor posible, pero sobre todo lo que tenemos que intentar es ganar la Champions“ Joan Laporta, presidente del Barcelona

Y aunque Xavi Hernández ya dijo que al finalizar la temporada él se va, antes tiene que cumplir con al menos uno de los dos objetivos de Laporta, así que tendrá que hacer milagros con su plantel para irse con la cabeza en alto.

Joan Laporta sueña con la Champions League / Getty Images

“Xavi es una persona honesta y una leyenda”

Los malos resultados que ha tenido el Barcelona últimamente fueron motivo suficiente para que Xavi Hernández presentara su renuncia, misma que se hará efectiva al final de la actual temporada, sin embargo, su pasado como jugador fue el que lo obligó a dar un paso al costado ante el amor que tiene por club.

Y justamente por ese pasado es que Laporta aceptó su renuncia, porque confía en el compromiso del entrenador y todo su cuerpo técnico, que aunque tienen fecha de vencimiento, van a trabajar por el bien del equipo.

“Xavi me comunicó que se iría, pero que quería acabar la temporada, una fórmula que acepto porque me la propone él, que es una leyenda del barcelonismo, una persona honesta que actúa con toda dignidad” Joan Laporta sobre Xavi Hernández

Xavi Hernández / Fotografía @FCBarcelona

Laporta reconoció que el equipo no está en su mejor momento, algo que es más que obvio, pero que según él, con todo y la falta de un proyecto deportivo el equipo tenía más expectativas que no se están cumpliendo; “Esta temporada no nos han salido las cosas como habíamos planificado. Con una plantilla más equilibrada, teníamos unas expectativas más buenas que en estos momentos no se están cumpliendo”.

En fin, la última vez que el Barcelona ganó la Champions League fue en el 2015, todavía con Lionel Messi en el plantel, mientras que, la Liga la consiguieron la temporada pasada, 2023 ¿Xavi podrá despedirse con la ‘orejona’ y su segunda liga?

