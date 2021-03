¡Bravo! Joel Embiid donará sus ganancias del All-Star Game de la NBA

No todo se trata de lo que pasa en la duela, ¿cierto? Joel Embiid pone el ejemplo y aprovechará las ganancias que recibirá por participar en el All-Star Game de la NBA para apoyar a una noble causa.

La estrella de los Philadelphia 76ers formará parte del equipo de Kevin Durant. Sin embargo, su presencia generará una ayuda de 100 mil dólares a diferentes organizaciones que trabajan con personas sin hogar en Filadelfia.

“Muchos han atravesado tiempos tan difíciles durante la pandemia. Sentí que era importante brindar apoyo a las personas y familias que luchan contra la falta de vivienda e inseguridad alimentaria. Seguiré ayudando en todo lo que pueda“, dijo el pivote.

La donación de Joel Embiid tras el All-Star Game se verá reflejada en 15 mil comidas para personas sin hogar, 4 mil prensas para vestir a adolescentes y adultos. Además, mil personas sin hogar recibirán atención médica y tratamientos después de recibir la vacuna contra el COVID-19.

Y eso no es todo. Más de 30 familias contarán con apoyo relacionado a servicios de educación, consultas médicas y empleo; se financiará un campamento de verano de 6 semanas para jóvenes sin hogar y más de 300 adolescentes que enfrentan la falta de vivienda o inseguridad en su hogar.

Al enterarse del gran gesto de su jugador, los 76ers decidieron hacer su propio donativo a la misma iniciativa. El equipo de Philadelphia aportará otros 100 mil dólares y el apoyo será mucho más grande.

.@JoelEmbiid announced today that he will donate his winnings from Sunday’s NBA All-Star Game to Philadelphia homeless shelters, including Project HOME, Sunday Breakfast Mission and Youth Service INC.

📰⤵️

— Philadelphia 76ers (@sixers) March 6, 2021