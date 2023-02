Jorge Campos marcó una época no sólo en el futbol mexicano, sino a nivel internacional por su forma de jugar y tratar el balón dentro del área, y sobre todo fuera de ella, lo cual resultaba todo un espectáculo, que era aún mayor si tomamos en cuenta sus uniformes coloridos. Eso lo llevó a ser invitado a varios partidos amistosos y de exhibición en todas partes del mundo.

Aún en nuestros tiempos, y con 56 años de edad, Campos sigue en la lista de invitados y una de las más recientes fue en Bulgaria, donde fue llamado por Hristo Stoichkov, otra leyenda, para un juego amistoso en la ciudad de Sofía, donde coincidió con otro jugador búlgaro bastante conocido, se trata de Dimitar Berbatov, quien fue compañero de ‘Chicharito’ Hernández en el Manchester United.

Para este partido, Campos compartió cancha con Paolo Maldini como defensa, mientras que Bervatov era rival y el mexicano le hizo una jugarreta aprovechando que Dimitar no sabía exactamente la forma de jugar del arquero mexicano.

La jugada de Jorge Campos que hizo enojar a Berbatov

Durante su etapa como portero, Campos se inventó una jugada que consistía en dejarse caer en los mano a mano, como fingiendo un resbalón, lo cual provocaba que el oponente se confiara y definiera con un globito. Sin embargo, ‘Inmortal’ se levantaba rápido y descolgaba el balón. Cuando le salía quedaba como un crack, pero cuando no, quedaba bastante mal parado.

En esta partido de exhibición, Campos le pidió a Maldini que dejara pasara a Berbatov y el italiano, obediente, hizo caso.

“Este güey no conocía a Berbatov y Berbatov no conocía a este güey”, narró Christian Martinoli en ‘Farsantes con Gloria’. “Entonces Berbatov llega, y ya ves que siempre fue medio sobrado, trotando para meterle un gol y se le tira, le hace la de siempre, se tira y Berbatov como que dice ‘ah, pinche muerto’ y se la pica, entonces Campos se levanta y la baja a una mano… Se enojó Berbatov, ya no le quería dar la mano al final del partido”, dijo Martinoli.

Oye @FarsantesG ? Aquí está la jugada con la que el Inmortal Jorge Campos, hizo enojar a Berbatov

“Mi defensa me aplaudió, y después de eso pedí mi cambio”, complementó Jorge Campos. “Pidió su cambio porqué le iba a romper su madre Berbatov”, añadió Martinoli.

Campos no entrenaba como portero para el Mundial de 1994

Jorge Campos fue titular en el Mundial de Estados Unidos 1994, el torneo que lo catapultó a nivel internacional, sin embargo, confesó que no entrenaba como portero, sino como extremo izquierdo, mientras que Adrián Chávez y Félix Fernández, los porteros suplentes, eran quienes hacían los entrenamientos de portero… y no jugaron.

“Vengo de otro planeta, con este cuerpo de perro tenía que ser muy bueno para jugar, (mi talento) era muy natural”, explicó ‘Inmortal’.