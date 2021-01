Primer ministro de Japón dice estar “determinado” a realizar Juegos Olímpicos

Vuelvan a sacar el espíritu de la sana competencia, porque parece que sí habrá Juegos Olímpicos en Tokio. Al menos eso es lo que todavía tiene en mente el primer ministro de Japón.

Luego de que ayer por la noche se difundió en medios internacionales que las autoridades de Japón cancelarían los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el primer ministro del país del sol naciente, Yoshihide Suga, despejó dudas: la realización de la justa olímpica sigue en pie.

De acuerdo con Reuters, Suga dijo estar “determinado” a realizar los Juego Olímpicos de Tokio y, para ello, trabajará muy estrechamente con las autoridades de la ciudad sede (o sea, Tokio), así como con el Comité Olímpico Internacional (COI).

Lo dicho por el primer ministro japonés ante el parlamento de su país fue a raíz de que un informe de medios (cof, fue el The Times) apuntara que el gobierno concluyó que los Juegos Olímpicos tendrían que cancelarse debido a la pandemia de coronavirus.

“Nadie quiere ser el primero en decirlo, pero el consenso es que es demasiado difícil”, citó The Times a una fuente no identificada de la coalición gobernante. Y bueno, la noticia causó mucha tristeza entre los amantes de los deportes, pero no fue cuestionada, tomando en cuenta la situación que se vive a nivel internacional debido al COVID-19.

Según el medio inglés, el gobierno de Japón (y las autoridades de Tokio) desistirían de realizar los Juegos Olímpicos este año (después de haberlos pospuesto en 2020) y enfocarían sus esfuerzos, primero, en combatir la pandemia… y luego en conseguir la sede de la próxima justa olímpica. Bueno, la que aún no tiene sede designada.

Con lo anterior, supuestamente Tokio estaba poniendo su mirada en los Juegos Olímpicos de 2032, ya que los de 2024 ya están designados a París y los de 2028 serán en Los Ángeles. Los de cuatro años después no tienen sede oficial, pero ya se apuntó Qatar.