Juan Cala desmiente acusaciones de insultos racistas a Mouctar Diakhaby

El tema de los supuestos insultos racistas en el Cádiz vs Valencia del pasado fin de semana, sigue con dimes y diretes, pues el acusado de los improperios, Juan Cala, no había comparecido ante los medios de comunicación para dar su versión de los hechos, pero este 6 de abril, por fin lo hizo.

Diakhaby fue el afectado, durante el partido recibió insultos racistas por parte de Juan Cala, abandonaron el campo, regresaron al terreno de juego, pero sin Diakhaby que solicitó su cambio, el presidente del Valencia mostró su apoyo a su futbolista y esperaba que Juan Cala pidiera disculpas públicas por su conducta.

Pero lejos de eso, Juan Cala desmintió las acusaciones de racismo a Diakhaby. “Todo lo que dice es falso. Si hay algún jugador del Cádiz que haya dicho que yo iba a ir a pedirle perdón, dejo el fútbol. Esto es un linchamiento mediático“, fueron sus palabras durante la rueda de prensa.

“Todo empieza en un córner a favor del Valencia donde el jugador Diakhaby cae encima mía, recibo un codazo, reclamo falta y él me dice que me levante. Eso queda ahí. Después viene el gol, la tarjeta y la jugada desafortunada en la que una falta a favor tengo otro lance de juego con el jugador, recibo un golpe y reclamo otro lance del juego“, Juan Cala narra cómo sucedieron los hechos.

“Le digo al jugador ‘déjame en paz’ y me desentiendo. Y el jugador me acusa de decirle “negro de mierda”. Nunca he dicho negro de mierda. No se lo he dicho y eso está bastante claro“, Cala continúa explicando su versión de lo acontecido durante el partido.

Cala en contra del presidente del Valencia

Este lunes 5 de abril, les contamos que el presidente del Valencia apareció en un video en las redes sociales del equipo, mostrando el apoyo a su jugador y argumentando que Cala era culpable por el semblante que tenía el futbolista español.

Cala no tardó en responder sobre estas acusaciones: “Después de ver el vídeo que hizo ayer el presidente del Valencia junto a su jugador, espero que fuera al Juzgado de Guardia a denunciarme porque yo lo voy a hacer. No se puede acusar de una forma tan fehaciente sin poder demostrarlo“.

Comunicado del Valencia posterior a la rueda de prensa de Cala

El conjunto naranjero se pronunció ante las declaraciones de Juan Cala, en un comunicado el club lamenta profundamente las palabras del defensor del Cádiz, negando los insultos racistas a Mouctar Diakhaby en el partido del 4 de abril.

“Juan Cala ha perdido una gran oportunidad de aceptar su error y ofrecer disculpas al afectado. Ha aacado al jugador y a tres miembros del Valencia“, se puede leer en el escrito por parte del Valencia. Además, el conjunto naranjero mantiene el apoyo a su jugador y al presidente, tras las acusaciones de Juan Cala.