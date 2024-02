Lo que necesitas saber: La única medalla de oro que ganó México en Doha fue gracias a Osmar Olvera.

La falta de apoyo económico no ha sido impedimento para que la delegación mexicana que participa en el Campeonato Mundial celebrado en Doha ponga el nombre de México muy en alto, pues hasta el momento llevan seis medallas; una de oro, una de plata y cuatro de bronce.

Y eso no es todo, sumaron varias plazas olímpicas que aseguran que habrá más representantes aztecas en París durante este verano, lo que aumenta aún más la posibilidad de cosechar varias preseas doradas en una disciplina en la que México ha destacado en los últimos años.

Gabi Agúndez y Ale Orozco / Cortesía Atletlas MX

Boletos olímpicos que ganó México

Ale Orozco y Gabi Agúndez son una dupla efectiva en cuanto a clavados sincronizados, terminaron en el cuarto lugar de la plataforma de 10 metros y aseguraron otra plaza olímpica para México.

Aranza Vázquez tampoco subió al podio en el Campeonato Mundial de Doha, se quedó en el séptimo lugar del trampolín de tres metros y agregó otro boleto olímpico a la cuenta.

Aranza Vazquez, se queda con una plaza olímpica / Comité Olímpico Mexicano

Kevin Berlin finalizó dentro de los diez mejores en los 10 metros individual y aunque no llegó al podio, aseguró otro boleto olímpico a la capital parisina, igual que Martha Sandoval y Paul Strehlke en los 10 km de aguas abiertas.

Medallas de México en el Campeonato

Osmar Olvera | Medalla de oro y bronce

Gaby Agúndez, Aranza Vázquez, Jair Ocampo y Randal Williars | Medalla de plata

Kevin Berlin y Ale Estudillo | Medalla de bronce

Diego Villalobos y Miranda Barrera | Medalla de bronce

Diego Villalobos y Trinidad Meza | Medalla de bronce

Medalla de oro de Osmar Olvera

La única medalla de oro que tiene México en el Campeonato Mundial de Doha la consiguió Osmar Olvera desde el trampolín de un metro y eso no fue todo, ganó una medalla de bronce desde los tres metros.

Y por si fuera poco, terminó en cuarto lugar en clavados sincronizados desde los tres metros junto con Rodrigo Diego, resultado con el que aseguraron otra plaza olímpica para México.

Osmar Olvera, medalla de oro / Fotografía medalla de oro

¿Quién se va a los Juegos Olímpicos?

El mérito de las plazas olímpicas es completamente los atletas, sin embargo, aún no saben quién de ellos irá a París. De las diez plazas que han conseguido para París solamente Kevin Berlín, Randal Willars y Osmar Olvera tiene su lugar seguro.

El resto de los clavadistas tendrían que participar en un selectivo, ya que las plazas son entregadas a las Federaciones, no a los atletas, únicamente la medalla de oro les da el pase directo, aunque hasta el momento se desconoce si habrá o no, algunos participantes esperan que no sea así, pues no tiene caso competir por un lugar que ya se ganaron.

