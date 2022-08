Jugadoras piden la salida del presidente de la Federación de Futbol Americano: "Él no cumplió y nosotras sí"

Después de casi tres semanas de incertidumbre, las jugadoras de la Selección Mexicana de Futbol Americano que participaron en el Mundial de Finlandia vuelven a casa. Aunque la promesa fue que todas las jugadoras llegarían a nuestro país entre el 8 y 9 de agosto, hasta el día 11 aún faltaban dos.

Una de las jugadoras que ya se encuentra en casa es Karla Granados, capitana del equipo que le ganó por paliza a Australia y Alemania, luego de perder el primer partido por todo el tema de los vuelos atrasados y quien compartió parte de su experiencia previo, durante y después del Mundial de Finlandia.

Karla concentró el domingo 24 de julio en el CNAR junto con el resto del equipo mexicano. El martes 26 de julio fue parte de la conferencia en la cual se aseguró que el miércoles 27 de julio partirían rumbo a Finlandia para encarar el primer juego, contra Gran Bretaña, aunque finalmente salió el sábado 30 de julio como parte de la primera comitiva, que partió de la Ciudad de México a Nueva York, después a Islandia, donde hizo escala de casi un día y de ahí a Finlandia, a donde llegó el 1 de agosto, dos días después de la fecha original del primer partido, el cual México perdió por defautl.

Cerrar Río Churubusco fue la llave para ir al Mundial

El 29 de julio, amigos, familiares y simpatizantes del equipo mexicano cerraron parte de Río Churubusco para exigir la salida del presidente de la Federación Mexicana de Futbol Americano, quien en palabras de Karla, se quedó sentado sin hacer nada para buscar los boletos rumbo a Europa hasta que el cierre de la vialidad le dio mayor visión a la situación que vivía el equipo femenil.

“Si no hubiera sido por todas esas personas no hubiéramos ido al Mundial. Su papel fue crucial”, dijo en entrevista con Sopitas.com. Ese mismo día, César Barrera notificó al equipo no iría al Mundial, y jugadoras realizaron transmisiones en vivo a través de rede sociales. “Ninguna aceptó, buscamos alternativas para ir, recibimos ayuda y finalmente una agencia de viajes nos ayudó. Hubo compañeras que se durmieron hasta las tres de la mañana consiguiendo vuelos y finalmente se logró”.

Ya en Finlandia, el equipo mexicano jugó la segunda ronda contra Australia con parte de equipos prestados, pues muchas maletas se perdieron en la larga travesía, mientras que en México, el presidente de la federación aseguraba en conferencia de prensa que el problema de haber llegado tarde fue porque no se encontraron vuelos, en parte por la huelga de la aerolínea Lufthansa, teoría que Karla desecha.

“Mis papás viajaron por Lufthansa y llegaron sin problemas. Salieron el día 27 por la noche y llegaron a Frankfurt, donde era la huelga y para entonces ya había acabado, así que esto fue una patada de ahogado. Porque si reservas los vuelos, aunque haya una huelga, lo que se hace es que se recorren los vuelos, esto fue totalmente una desorganización”, dijo Granados, quien se dijo harta de la imagen incorrecta de México.

“Da mucha tristeza que nos tenga que pasar a México. Estoy súper harta de este tabú que el mexicano hace las cosas al último momento, pero desgraciadamente se vio, pero es una imagen incorrecta del mexicano y da pena. Yo no quiero que piensen que así somos los mexicanos, somos súper luchones, no paramos, somos trabajadores, pero hay gente que no jala para el mismo lado”.

Barrera también aseguró en dicha conferencia que organizaría un foro para que ellas pudieran ejercer su derecho de réplica, pero hasta la fecha no hay señales de ello. “A mí no se me ha comunicado nada. No se nos han invitado a esa réplica, siento que fue un ataque y deslinde”.

Por esta situación, las jugadoras piden la salida de César Barrera como presidente de la federación a la vez que Karla invitó a sus compañeras no dejar que el caso se olvide.

“Está mal callar, porque si callas te vuelve a pasar. Si hay personas que están deteniendo el crecimiento del futbol americano, entonces su lugar no es la presidencia. ¿Quién dijo que ser presidente de la federación iba a ser fácil? Si no estás preparado, salte. A nosotras nos dijeron, ‘si no estás preparada para la Selección, salte’. Si no estás preparado para ser el presidente de la federación… Queremos que las siguientes generaciones tengan un futbol americano tranquilo.

“Con sus formas y sus hechos, nos dio a conocer que no es una persona de fiar. No es justo que el presidente de la federación no sea claro. La relación entre nosotras y él está súper mermada y se puede ver. Él no cumplió y nosotras sí. Las relaciones son de ir y venir, y él no cumplió y da coraje, lo único que debía hacer era la parte administrativa”, mencionó.

