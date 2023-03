La historia actual del PSG es muy distante de lo que era hace algunos años, pero tampoco tan alejada. Antes no era uno de los grandes clubes de Francia, aunque sí luchaba por estar en los primeros planos.

En pleno 2023, el PSG es uno de los mejores equipos del mundo, con jugadores de mucha importancia como Kylian Mbappé, Neymar o Lionel Messi. Ya compite por ser el mejor club del futbol francés.

Básicamente, la inyección de dinero proveniente de Qatar y de su dueño, Nasser Al-Khelaifi, le cambiaron la cara hasta convertirlos en el gigante dominador del futbol en Francia.

Kylian Mbappé, la gran figura del conjunto parisino – Foto: Getty Images

Pero, con los títulos que han sumado a sus vitrinas, también el rechazo por parte del resto de los aficionados en Francia, no por nada el PSG es el equipo más odiado de aquel país y acá te explicamos la razón.

La cosa es que ellos no buscan la copa de la popularidad, sino algo más importante en el futbol y que hasta la fecha se les ha negado y antes de tener muchos billetes, también se les negó… la amada Champions League.

Trofeo de la Champions League – Foto: Getty Images

Los jugadorazos antes de llegar la inversión económica al PSG

Desafortunadamente para el PSG, sin importar el de antes de los millones o el de después, la Champions no llega. Y jugadorazos han tenido, desde tiempos muy ancestrales, en una de esas, casi tan buenos como los que actualmente tiene.

Youri Djorkaeff, el PSG lo mandó al primer plano

No es un canterano del PSG, sólo estuvo una temporada y la rompió gacho, tanto, que se fue al Inter de Milan para convertirse en estrella del futbol. El conjunto parisino sólo vio 15 goles de ese talentazo.

Youri Djorkaeff, en su paso con el PSG – Foto: Getty Images

Ronaldinho

Antes de tener muchos millones en la cuenta bancaria, el PSG ya era millonario y no lo sabía, aunque no en temas de dineros, sino de magia, porque Ronaldinho era un mago. No consiguió la Champions con el PSG, sí con el Barcelona.

Ronaldinho y su magia con el equipo parisino – Foto: Getty Images

George Weah, balón de oro en parte al PSG

Hizo muchos goles con el PSG y eso le valió un traspaso al AC Milan, un conjunto italiano histórico. Ganó el Balón de Oro en 1995, año en el que dejó al París y se fue a Italia.

George Weah posando con el jersey del PSG – Foto: Getty Images

Raí

Un talento único, antes de que Ronaldinho sacara la magia brasileña. Raí tuvo cinco muy buenos años en el PSG y se fue del equipo con unos cuantos títulos, pero sin la Champions.

Carlos Bianchi, el Virrey triunfó en París

Antes de ser un DT que lo ganó todo con Boca Juniors, fue jugador del PSG y la rompió a lo grande en Francia. Fue campeón de goleo en las dos temporadas que estuvo, uno de los mejores jugadores en vestir ese jersey tricolor.

Carlos Bianchi derrochando talento en el PSG – Foto: Getty Images

Jay Jay Okocha, el mejor africano en el PSG

Nigeria era un espectáculo en la década de los 90’s y en gran parte, el buen juego del equipo era gracias a Jay Jay Okocha. No logró la Champions, pero enamoró con sus regates, su habilidad y su talento.

Nicolas Anelka, pintaba para mucho más

De los pocos que salieron del PSG como juvenil. Estuvo poco en sus inicios y se fue de París, pero jamás encontró su lugar, siempre fue el jugador que prometía para ser estrella y se quedó en el camino, con unos chispazos, pero nada más.

Nicolas Anelka, pintaba para estrella y terminó estrellado – Foto: Getty Images

Juan Pablo Sorín

Uno de los laterales más infravalorados del mundo y cumplió siempre a donde fue. Con el PSG no sería la excepción, aunque quedó a deber esa Orejona tan caprichosa.

Juan Pablo Sorín en el PSG – Foto: Getty Images