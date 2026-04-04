Lo que necesitas saber: Italia perdió la clasificación mundialista ante Bosnia y Herzegovina en tanda de penales.

Los problemas siguen para la Selección de Italia. No solo quedaron eliminados por tercera ocasión consecutiva de un Mundial, también se dio a conocer que los jugadores pidieron un bono, antes del partido contra Bosnia y Herzegovina, por ‘clasificar’ a la Copa del Mundo.

Ni siquiera habían jugado el partido, pero ellos querían cobrar el premio por una recompensa que nunca obtuvieron. Todo indica que el propio Gennaro Gattuso fue el encargado de decirles que ‘no’.

Fotografía @Azzurri vía X

Jugadores de Italia pidieron bono por ‘clasificar’ al Mundial

De acuerdo con el medio italiano La Repubblica, los jugadores de Italia estaban tan seguros de ganarle a Bosnia y Herzegovina el pase al Mundial 2026. Tanto así que, antes del partido, pidieron un bono de 300 mil euros por la clasificación, algo así como 10 mil euros por jugador.

Estaban convencidos de que ganarían el partido del repechaje y regresarían a Italia a una Copa del Mundo después de dos ausencias consecutivas, pero ya sabemos el final. Perdieron en tanda de penales y firmaron un fracaso monumental.

Fotografía uefa.com

Gennaro Gattuso les dijo que ‘No’

Según La Repubblica, Gennaro Gattuso, el entonces entrenador de la Selección de Italia, fue quien habló con los jugadores sobre su ansiado bono. Les dijo que antes de pensar en premios, recompensas y más, era necesario ganar el partido y tener el boleto en la mano. En pocas palabras, que ‘ahorita no’.

Fotografía @Azzurri vía X

El tiempo le dio la razón a Gattuso, pues además de poner orden en el equipo, salvó las finanzas de la Federación Italiana al no entregar un premio antes de tiempo, pues la ‘Azzurra’ perdió el boleto en tanda de penales.

Después de aquella derrota, renunciaron Gabriele Gravina, presidente de la Federación, Gianluigi Buffon, jefe de la delegación de la Selección Italiana, y Gennaro Gattuso, entrenador.

Al parecer los jugadores de Italia no han entendido nada de los fracasos que han tenido en los últimos años y mucho menos de la crisis por la que atraviesa el calcio italiano.