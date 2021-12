Que dice Julio César Chávez Jr. que hay acercamientos para pelear contra Jake Paul

Jake Paul ha sido una de las revelaciones del boxeo durante el 2021, luego de mandar feo a la lona a Tyron Woodley y después de tal exhibición se dijo listo para encarar a un oponente profesional, luego de vencer a youtubers, exbasquetbolistas y peleadores de UFC, y ese rival podría ser el mexicano Julio César Chávez Jr.

Según el propio Chávez, ya hubo un acercamiento con los representantes de Jake Paul, de modo que han iniciado las negociaciones y la primera condición es que la bolsa de la pelea sea repartida de manera equitativa, porque ‘El Hijo de la Leyenda” estaría poniendo en riesgo su carrera ante alguien que no sabe boxear… sí, así dijo, que su carrera estaría en riesgo.

Que le echen a Jake Paul, dice Julio César Chávez Jr.

Cabe recordar que Chávez no pelea desde junio de 2021, tras ser derrotado por el brasileño Anderson Silva en Guadalajara y que desde octubre fue suspendido por la Comisión Atlética de Nevada durante tres años tras negarse a una prueba de dopaje.

“Ya hubo un acercamiento. Me habló Guadalupe Valencia, creo que es representante de ellos y que fue mío hace tiempo. Le dije 50 y 50 por ciento, para que las cosas vayan parejas”, mencionó el mexicano. “Creo que él (Jake Paul) no tiene la facultad para cobrar más porcentaje que yo. Estoy arriesgando mi boxeo ante alguien que no sabe boxear y en 190 libras”, mencionó.

La pelea tendría que ser fuera de Estados Unidos

Para esto hay un gran pero, ya que Chávez no sólo tiene prohibido pelear en Las Vegas, sino en el resto de Estados Unidos, ya que no cuenta con visa, por lo tanto, en caso de que se arme la pelea con Jake Paul, ésta tendrá que ser fuera del país de las barras y las estrellas.

En ese sentido, Chávez aseguró que de cualquier manera la pelea sería un trancazo económico, pues argumentó que él puede llenar cualquier arena y hasta provocar más ingresos que en su pelea con el ‘Canelo’ Álvarez.

“Yo siempre he vendido y en todo el mundo me conocen, posiblemente venderíamos más que ‘Canelo’-Chávez, estoy hablando de esa dimensión. Es cuestión de que se animen”, indicó Chávez, quien aclaró que en caso de que no haga la pelea, él peleará el 5 de febrero en México.