Encuentran sin vida a la portera estadounidense Katie Meyer en la Universidad de Stanford

El futbol se encuentra de luto y en shock después de darse a conocer el fallecimiento de la estadounidense Katie Meyer, de 22 años de edad y quien era portera del equipo Cardenals, de la universidad de Stanford, California.

Tanto la universidad, como la Federación de Estados Unidos, así como la NCAA, confirmaron y lamentaron la muerte de la futbolista, quien además estudiaba Relaciones Internacionales e Historia.

The Stanford community has suffered an unimaginable loss. Our thoughts & love are with Katie’s family & friends. ❤️ pic.twitter.com/3qXOyx7atO

— Stanford Athletics (@GoStanford) March 2, 2022