Lo que necesitas saber: Una vez más, la presidenta de México demostró ser una empresaria altruista... pues, a pesar de contar con un 8% de acciones en dos empresas, de ninguna recibe remuneración económica por su participación (o al menos eso declaró).

Como todo año, cada mayo miles de personas deben presentar su declaración patrimonial, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, y revisando su documento encontramos algo que nos llamó la atención: aún es accionista en dos empresas… de las que no recibe remuneración económica —según.

Foto: Presidencia.

Sin cambios en su patrimonio pese a sueldo millonario

Vamos por partes. A tan solo unos días de que se cumpla el tiempo límite, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó su declaración patrimonial correspondiente a 2026 y esto fue lo que encontramos.

De acuerdo con el documento (disponible en DeclaraNet), la mandataria reportó un ingreso anual neto de 1 millón 791 mil 441 pesos, de los cuales 1 millón 790 mil son por remuneración anual como presidenta del país.

Este ingreso millonario corresponde al concepto de sueldos, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones, ya sin impuestos (un trabajo así, por favor).

Meme Pato Lucas dinero. Foto: Redes sociales

Los mil 441 pesos restantes son de rendimientos financieros. Y si te lo preguntabas, a pesar de tener un sueldo millonario, la presidenta no registró ninguna adquisición nueva de algún inmueble o vehículo (¿estará ahorrando?).

Eso sí, se encuentra registrado su departamento adquirido en diciembre de 1999 mediante crédito, por un valor de 275 mil pesos y un automóvil Chevrolet Aveo, modelo 2013, comprado de contado en octubre de 2012 por 164 mil 900 pesos.

Ambos siguen siendo los mismos que presentó en su primera declaración como presidenta y que dieron de que hablar por aquel entonces debido a que antes ni los había mencionado.

Imagen ilustrativa del auto de Claudia Sheinbaum // Foto: Redes sociales.

¿Sheinbaum es una empresaria altruista?

Y bueno, quizá lo que más ha llamado la atención de su declaración de este año es que la presidenta de México sigue registrada como accionista, con un ocho por ciento de participación, en dos empresas del sector manufacturero.

Pero…¿qué tienen de raro? En ambos casos aún declara que “no recibe remuneración por su participación”, lo que significa que por otro año no le reportan ni un centavo de ingresos —según.

Además de que se han visto involucradas en controversias (una de ellas fue señalada como una de las empresas más contaminantes del país).