Klete Keller, multimedallista olímpico junto a Michael Phelps entre los participantes en las protestas del Capitolio

Klete Keller es un galardonado nadador olímpico para Estados Unidos, tiene 3 justas veraniegas llegando al podio y ahora es señalado de ser uno de los participantes en el asalto al capitolio y con la chamarra del equipo olímpico estadounidense.

La zona de la Rotunda dentro del recinto del Capitolio fue el escenario en el que Klete Keller fue visto y grabado cuando la policía de Washington intentaba desalojarlos del complejo. El nadador ha sido simpatizante declarado de Donald Trump y al momento sus cuentas de redes sociales han sido desactivadas o borradas.

Olympic Gold Medalist in US Capitol During Clashes, Video Appears to Show https://t.co/ahNtnJAATe

— SwimSwam (@swimswamnews) January 11, 2021