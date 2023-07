Overview: Grábense el nombre de Liam Lawson, a quien podríamos ver en Fórmula 1 a partir de 2024

AlphaTauri le dio las gracias a Nyck de Vries después del Gran Premio de Gran Bretaña y anunció el regreso de Daniel Ricciardo después de permanecer medio año fuera de las pistas. El australiano hará dupla con Yuki Tsunoda para lo que queda de la temporada 2023, por lo cual Red Bull contará con tres pilotos egresados de su academia en sus dos equipos, salvo el caso de Checo Pérez.

El movimiento de AlphaTauri, sin embargo, ha sido criticado por varios aficionados y periodistas y calificado como injusto con la promesa de la academia de Red Bull, Liam Lawson, quien forma parte del plan de emergencia de la organización, pues en caso de que alguno de los volantes de AlphaTauri tenga que ausentarse de un Gran Premio, el joven neozelandés es quien entraría al quite.

Es por ello que se considera injusto que Lawson no hay piso promovido a Fórmula 1 en lugar de De Vries, sin embargo, esto no significa que el piloto de 21 años no entre en los planes futuros.

Ricciardo tomará el lugar de Nyck de Vries en AlphaTauri / Foto: Getty

Los planes de Red Bull para Liam Lawson

De acuerdo con algunos reportes, Red Bull los altos jerarcas de Red Bull, en concreto Helmut Marko, no quisieron darle el puesto a Liam Lawson en este momento debido a que quieren dar un paso seguro en todos los sentidos.

El AT04, auto de la escudería AlphaTauri para la temporada 2023, no es la mejor invención, por ello el equipo está en el último lugar de la clasificación de constructores con apenas dos puntos. De hecho, el rendimiento del monoplaza ha despertado algunas dudas sobre si AlphaTauri fue la mejor decisión de Ricciardo para volver a la actividad, pues la lógica indica que sumar puntos será casi una hazaña para él y para Yuki Tsunoda.

Asimismo, se debe recordar que se planean cambios en la escudería, tanto de patrocinadores como de nombre, de modo que se puede decir que AlphaTauri es un terreno inestable en este momento, y por lo tanto en Red Bull simplemente quieren tratar de aplanar el terreno y posicionar de una mejor manera al equipo y en ese sentido la pieza perfecta es Ricciardo.

Haber promovido a Lawson habría sido un paso arriesgado y Red Bull ya aprendió un poco con las promociones apresuradas de Pierre Gasly y Alex Albon, y por ello habrían evitado cortar el proceso de Liam Lawson a mitad de la Súper Fórmula de Japón, en la cual el piloto de Nueva Zelanda suma dos victorias en cinco carreras. A dicha temporada le quedan aún cuatro carreras y finaliza el 29 de octubre.

Liam Lawson compite en Super Fórmula de Japón

¿Qué pasará en 2024 con Red Bull y Liam Lawson?

El 2024 es un año clave para Red Bull, pues Checo Pérez termina contrato con la escudería y entonces se tendrán que mover varias piezas. Se dice que Daniel Ricciardo sólo conducirá hasta el final de la temporada 2023, por lo cual estará disponible un asiento, el cual será de Liam Lawson en AlphaTauri.

En Red Bull temen que Yuki Tsunoda también deje el equipo después de 2024. Rumores indican que Honda, que será el proveedor de motores de Aston Martin a partir de 2026, quiere que el piloto japonés se integre a esta escudería, de modo que en 2025 Liam Lawson tendría casi asegurado su lugar en AlphaTauri y en una de esas hasta podría dar el salto a Red Bull, aunque en realidad el equipo podría ir por un piloto con experiencia, y ese tal vez sea Lando Norris.

Liam Lawson cubriría la baja de algún piloto de AlphaTauri / Red Bull

Por ahora, grábense el nombre de Liam Lawson, pues es muy seguro que lo veamos en la parrilla de la Fórmula 1 a partir del 2024.

