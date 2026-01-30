Lo que necesitas saber: Hasta el momento, las ligas no han definido las nuevas fechas de los juegos ni las sedes.

La Liga de Expansión y la Tercera División del futbol mexicano decidieron reprogramar los partidos que se jugarían en Guanajuato ¿La razón? Necesitan garantizar la seguridad de aficionados, jugadores y cuerpo técnico tras la masacre registrada en una cancha de Salamanca en la que murieron 11 personas.

Ambas ligas consideran que lo más importante en estos momentos es garantizar la seguridad de aficionados, jugadores y cuerpos técnicos. Entre los partidos reprogramados está el Irapuato vs Atlante.

Policías de Guanajuato / Foto: facebook.com/GtoSeguridad/

Partidos reprogramados en Guanajuato

La cosas en Guanajuato no están para andar jugando futbol con tranquilidad. Por eso la Tercera División y la Liga Expansión suspendieron los partidos que tenían en la región, al menos durante el fin de semana del 30 enero al 1 de febrero.

Los partidos de Lobos ULMX Femenil y Cajeteros Celaya Femenil de Tercera División, también serán reprogramados.

“La LIGA TDP y la LIGA TDP FEMENIL, por decisión del Comité Ejecutivo presidido por José Escobedo Corro, dan a conocer la reprogramación de los partidos pactados para este fin de semana del 30, 31 de enero y 1 de febrero, en el estado de Guanajuato“.

“Anteponiendo como ejes prioritarios la seguridad e integridad de Jugadoras y Jugadores, Cuerpos Técnicos, Directivos y afición, los cotejos de los Clubes de la LIGA TDP, Celaya Linces y Cajeteros Celaya del Grupo 10, así como del Club Deportivo Irapuato del Grupo 12, serán reprogramados para fecha y hora por confirmar“. Se lee en el comunicado de la Tercera División.

Hasta ahora, se desconocen las fechas de los nuevos partidos. Primero las autoridades estatales deberán garantizar la seguridad de los habitantes. Ya después las ligas analizarán si vale o no la pena jugar ahí los partidos pendientes o buscar otra sede.