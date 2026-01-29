Lo que necesitas saber: De acuerdo con los reportes, lo sucedido en Salamanca es resultado de la disputa que existe en el territorio entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

No, pues con un comunicado así de “contundente”, como que medio se siente que las autoridades de Guanajuato están trabajando para esclarecer lo sucedido en Salamanca el fin de semana. O “al menos” tratan…

Policías de Guanajuato / Foto: facebook.com/GtoSeguridad/

Autoridades todavía no informan cuál fue la participación de los detenidos

Por medio de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó que ya cuenta con tres detenidos relacionados con el asesinato de 11 personas en un campo de futbol de Salamanca… bueno, no tan claro: “al menos tres”, dice la institución estatal.

“Estas detenciones derivan de acciones encabezadas por la Fiscalía General del Estado, como operativos realizados por la propia Secretaría de Seguridad y Paz”, señala el comunicado de las autoridades.

Como es evidente, al momento de escribir y publicar el comunicado, las autoridades de Guanajuato no tenían clara la información… será este 29 de enero cuando se ofrezcan “detalles específicos sobre el número de personas detenidas”.

Policías de Guanajuato / Foto: x (@pazgobgente)

Además de tener bien contaditos a los detenidos, para cuando se ofrezca la mentada conferencia también se dará información sobre cuál fue su participación en la masacre de Salamanca y cuáles serán los delitos que se les imputará. Bueno, como lo permitan las investigaciones.

¿Qué pasó en campo de futbol de Salamanca?

El pasado 25 de enero, un comando atacó un deportivo ubicado en la comunidad de Loma de las Flores, en Salamanca, Guanajuato. La agresión dejó 11 personas muertas y 12 heridas.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad, existe la hipótesis de que el ataque habría sido ejecutado por miembros de “Los Marros”, una célula delictiva del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Policías de Guanajuato / Foto: x (@pazgobgente)

La propia secretaría reveló que algunos de las personas asesinadas fueron identificadas como trabajadores de una empresa de seguridad relacionada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Entonces, el asunto de trataría sobre una disputa entre ambos grupos criminales.

“Salamanca, al igual que Irapuato, Celaya y León, es una ciudad de alto consumo de drogas (…) se está librando algo así como ‘la guerra del cristal’, entre el cristal azul que vende el Cártel de Santa Rosa de Lima y el cristal blanco del CJNG”, explicó para Animal Político el consultor en seguridad pública, David Saucedo.