La Jornada 14 de la Liga MX Femenil llegó a su fin con más goleadas, golazos (hasta olímpicos) y reencuentros. Desireé Monsiváis anotó por primera vez desde que regresó del futbol de Escocia; Tigres Femenil quiere recuperar los primeros lugares de la tabla y tanto Bravas como Tuzas, bajaron los decibeles.

Eso sí, los contrastes en la Liga MX Femenil siguen siendo evidentes. Mientras ya tenemos a Chivas, Monterrey, América y Tigres clasificadas a Liguilla, en el fondo de la tabla las cosas no pintan bien. Mazatlán y Necaxa siguen sin dar una, con apenas 4 y 3 puntos respectivamente.

Tigres Femenil, Pumas y Rayadas golearon en la Liga MX Femenil

Tigres Femenil generó muchas dudas durante la primera parte del torneo, pero las ha disipado poco a poco. Las máximas campeonas de la Liga MX Femenil golearon 1-4 a Necaxa y 9 goles en sus últimos dos partidos.

A pesar de la derrota, las Centellas tuvieron un momento de calma e incluso ventaja en el marcador. Lucia Muñoz abrió el marcador con un golazo y el despertar de las Amazonas llegó poco después, también con una joya de Nancy Antonio.

Belén Cruz firmó la remontada de inmediato y Mia Fishel, así como Stephany Mayor, sentenciaron el triunfo en el segundo tiempo. Con los resultados recientes, Tigres ya es la cuarta mejor ofensiva en la Liga MX Femenil y sigue de cerca a Chivas, América y Pachuca.

Y hablando de goleadas, no podemos dejar afuera a Pumas. A pesar de las altas y bajas que han tenido en el Clausura 2023, las universitarias sueñan con meterse a la Liguilla de la Liga MX Femenil después de arrasar con las Cañoneras en Mazatlán.

El marcador se abrió apenas al minuto 2 en el Estadio Kraken cortesía de Anahí Gómez y de inmediato, ella misma aprovechó para firmar su doblete. Más adelante éste se transformó en triplete, mientras Luz Duarte también anotó en par de ocasiones y Lucía Rodríguez sentenció el 0-6.

El gol olímpico de Puebla

La visita de Puebla a San Luis terminó con victoria de 2-1 (y remontada) potosina. Sin embargo, antes de los goles del equipo dirigido por Fernando Samayoa, la ‘Franja’ nos deleitó con uno de los tantos goles olímpicos registrados en la Liga MX Femenil.

Apenas al minuto 19, Camila Fonseca cobró un tiro de esquina y mandó el balón al fondo de la red. Y no, no es el primer gol olímpico del Clausura 2023. Casi al empezar la campaña, Diana Anguiano lo logró en la Jornada 2 en el Necaxa vs Chivas.

América mandó un mensaje de inclusión

América eligió la Jornada 14 de la Liga MX Femenil para consolidar un mensaje de inclusión. Durante las últimas semanas, el club abrió un espacio de difusión para su equipo de ciegos y débiles visuales. Por ello, las futbolistas saltaron a la cancha con sus nombres escritos en braille.

Además, se impusieron 2-1 a Querétaro con goles de Natalia Mauleón y Kiana Palacios.

Montserrat Saldívar con su nombre escrito en braille durante el América vs Querétaro de la Liga MX Femenil / Agencia Mexsport

Todos los resultados de la Jornada 14 de la Liga MX Femenil

Local Resultado Visitante Cruz Azul 0-2 Chivas A. de San Luis 2-1 Puebla Atlas 1-1 Pachuca Juárez 1-1 Toluca Necaxa 1-4 Tigres América 2-1 Querétaro Mazatlán 0-6 Pumas León 1-1 Santos Monterrey 5-2 Tijuana

Desireé Monsivaís volvió a anotar en la Liga MX Femenil / Agencia Mexsport