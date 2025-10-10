Lo que necesitas saber: Charlyn Corral, del Pachuca, lidera la tabla de goleo con 19 goles.

La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de catorce jornadas, Tigres lidera la tabla general con 35 puntos. En el último lugar tenemos a Mazatlán con tan solo 2 puntitos.

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.

Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?

Charlyn Corral / Fotografía @TuzosFemenil

¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 13

La jornada 15 del Apertura 2025, se juega del 10 al 12 de octubre. El primer partido es el León vs Pachuca, y termina con un duelazo entre Atlético San Luis vs Toluca.

La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.

Partido Fecha y hora Transmisión León vs Pachuca 10 de octubre

17:00 horas Tubi América vs Tigres 10 de octubre

19:00 horas Youtube Xolos vs Rayadas 10 de octubre

21:00 horas Tubi Pumas vs Atlas 11 de octubre

12:00 horas Youtube Cruz Azul vs Santos 11 de octubre

15:45 horas Youtube Juárez vs Necaxa 11 de octubre

15:45 horas Tubi Mazatlán vs Querétaro 11 de octubre

21:00 horas Tubi Chivas vs Puebla 12 de octubre

11:00 horas Prime Video Atlético San Luis vs Toluca 12 de octubre

17:00 horas ESPN

Disney +

Tabla general Apertura 2025 (Al momento)

Tigres: 35 puntos Pachuca: 33 puntos América: 32 puntos Chivas: 29 puntos Toluca: 28 puntos León: 24 puntos Monterrey: 23 puntos Pumas: 22 puntos Cruz Azul: 21 puntos Atlético San Luis: 21 puntos

Tabla de goleo Liga Mx Femenil (Al momento)