Lo que necesitas saber:

Charlyn Corral, del Pachuca, lidera la tabla de goleo con 19 goles.

La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de catorce jornadas, Tigres lidera la tabla general con 35 puntos. En el último lugar tenemos a Mazatlán con tan solo 2 puntitos.

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.

Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?

Charlyn Corral
Charlyn Corral / Fotografía @TuzosFemenil

¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 13

La jornada 15 del Apertura 2025, se juega del 10 al 12 de octubre. El primer partido es el León vs Pachuca, y termina con un duelazo entre Atlético San Luis vs Toluca.

La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.

PartidoFecha y horaTransmisión
León vs Pachuca10 de octubre
17:00 horas		Tubi
América vs Tigres10 de octubre
19:00 horas		Youtube
Xolos vs Rayadas10 de octubre
21:00 horas		Tubi
Pumas vs Atlas11 de octubre
12:00 horas		Youtube
Cruz Azul vs Santos11 de octubre
15:45 horas		Youtube
Juárez vs Necaxa11 de octubre
15:45 horas		Tubi
Mazatlán vs Querétaro11 de octubre
21:00 horas		Tubi
Chivas vs Puebla12 de octubre
11:00 horas		Prime Video
Atlético San Luis vs Toluca12 de octubre
17:00 horas		ESPN
Disney +

Tabla general Apertura 2025 (Al momento)

  1. Tigres: 35 puntos
  2. Pachuca: 33 puntos
  3. América: 32 puntos
  4. Chivas: 29 puntos
  5. Toluca: 28 puntos
  6. León: 24 puntos
  7. Monterrey: 23 puntos
  8. Pumas: 22 puntos
  9. Cruz Azul: 21 puntos
  10. Atlético San Luis: 21 puntos

Tabla de goleo Liga Mx Femenil (Al momento)

JugadoraEquipoGoles
Charlyn CorralPachuca19 goles
Aerial ChavarinCruz Azul15 goles
Jennifer HermosoTigres13 goles
Montse SaldívarAmérica13 goles
Diana OrdóñezTigres11 goles
Eugénie Le SommerToluca11 goles

