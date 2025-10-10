Lo que necesitas saber:
Charlyn Corral, del Pachuca, lidera la tabla de goleo con 19 goles.
La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de catorce jornadas, Tigres lidera la tabla general con 35 puntos. En el último lugar tenemos a Mazatlán con tan solo 2 puntitos.
Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.
Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?
¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 13
La jornada 15 del Apertura 2025, se juega del 10 al 12 de octubre. El primer partido es el León vs Pachuca, y termina con un duelazo entre Atlético San Luis vs Toluca.
La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.
|Partido
|Fecha y hora
|Transmisión
|León vs Pachuca
|10 de octubre
17:00 horas
|Tubi
|América vs Tigres
|10 de octubre
19:00 horas
|Youtube
|Xolos vs Rayadas
|10 de octubre
21:00 horas
|Tubi
|Pumas vs Atlas
|11 de octubre
12:00 horas
|Youtube
|Cruz Azul vs Santos
|11 de octubre
15:45 horas
|Youtube
|Juárez vs Necaxa
|11 de octubre
15:45 horas
|Tubi
|Mazatlán vs Querétaro
|11 de octubre
21:00 horas
|Tubi
|Chivas vs Puebla
|12 de octubre
11:00 horas
|Prime Video
|Atlético San Luis vs Toluca
|12 de octubre
17:00 horas
|ESPN
Disney +
Tabla general Apertura 2025 (Al momento)
- Tigres: 35 puntos
- Pachuca: 33 puntos
- América: 32 puntos
- Chivas: 29 puntos
- Toluca: 28 puntos
- León: 24 puntos
- Monterrey: 23 puntos
- Pumas: 22 puntos
- Cruz Azul: 21 puntos
- Atlético San Luis: 21 puntos
Tabla de goleo Liga Mx Femenil (Al momento)
|N°
|Jugadora
|Equipo
|Goles
|1°
|Charlyn Corral
|Pachuca
|19 goles
|2°
|Aerial Chavarin
|Cruz Azul
|15 goles
|3°
|Jennifer Hermoso
|Tigres
|13 goles
|4°
|Montse Saldívar
|América
|13 goles
|5°
|Diana Ordóñez
|Tigres
|11 goles
|5°
|Eugénie Le Sommer
|Toluca
|11 goles