Tormenta eléctrica, apagón y despedida de Ovalle: Pasó de todo en el Barcelona vs Liga MX Femenil

Barcelona Femenil está en México y vaya que tienen razones para recordar su partido contra la Liga MX Femenil por mucho tiempo. Pasó de todo en el Volcán: Tormenta eléctrica, apagón, golpe brutal para Charlyn Corral y la despedida de Jacqueline Ovalle.

Despedida de Jacqueline Ovalle en el Liga MX Femenil vs Barcelona / Foto: MexSport

El juego de estrellas de la Liga MX Femenil vs Barcelona empezó tarde por tormenta eléctrica

Ver a jugadoras como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Salma Paralluelo en el Volcán es algo maravilloso, tristemente lo hicimos bajo el agua. Tláloc no tuvo compasión alguna y soltó un aguacero brutal.

Hasta ahí no había problema, la lluvia a veces le pone un ingrediente extra al futbol, pero en cuanto empezaron a caer rayos, todas a resguardarse. Se activó el protocolo por tormenta eléctrica y el partido comenzó casi dos horas después de lo programado.

Foto: @LigaBBVAFemenil

Apenas empezaba y vino un apagón

Tras mucha paciencia, volvimos a emocionarnos con el arranque del juego; pero apenas a los 3 minutos, luces fuera. Un apagón que duró apenas unos segundos nos sacó un buen susto, pues en una de esas ahora sí se suspendía el partido si la luz no regresaba pronto.

El tremendo golpe que se llevó Charlyn Corral

El encuentro entre la Liga MX Femenil y Barcelona Femenino continuó accidentado, ya que a los 15 minutos Charlyn Corral se fue al césped tras recibir una patada en la cabeza por parte de Irene Paredes.

Fue un momento muy dramático, pues el rostro de Charlyn terminó cubierto de sangre y tuvo que salir en el carrito de las desgracias. Esperemos que no sea nada de gravedad.

Charlyn Corral sufre golpe contra Barcelona Femenil / Foto: MexSport

Los goles del Barcelona vs Liga MX Femenil

Pero bueno, más allá de los obstáculos, el juego de estrellas de la Liga MX Femenil vs Barcelona también tuvo mucho para destacar en lo meramente deportivo.

El primer tiempo se fue con empate 1-1, con la Liga MX Femenil pegando primero. Sinoxolo Cesane le puso una asistencia inmejorable a Stephanie Ribeiro y la portuguesa solo la empujó.

Tristemente para la Liga MX Femenil, la felicidad duró poco. En la siguiente jugada vino un centro al corazón del área y Deneisha Blackwood anotó autogol al intentar evitar que Caroline Graham Hansen rematara. A pesar del empate, es de destacar el nivel de las estrellas de nuestra liga, pues por momentos hicieron ver mal a las subcampeonas de Europa.

En la segunda mitad las cosas fueron muy diferentes. Barcelona Femenil cambió a todo el equipo y entraron a la cancha todas sus figuras. El dominio fue un tanto abrumador y nada menos que Aitana Bonmatí se encargó de anotar el segundo para la visita.

Parecía que Barcelona se llevaría el encuentro fácil, pero las estrellas de la Liga MX Femenil reaccionaron e Irene Guerrero anotó el gol del partido para dejar el marcador final 2-2.

El partido se definió en penales y el Barça no falló ninguno, mientras que las estrellas de la Liga MX Femenil erraron dos.

La despedida de Lizbeth Ovalle

Ya para finalizar, el momento emotivo. Jacqueline Ovalle salió de cambio al minuto 52 y el Volcán se llenó de aplausos. No es exagerado decir que “La Maga” es la mejor futbolista que ha tenido Tigres y quizá también la Liga MX Femenil, pero pisó por última vez el Estadio Universitario en el juego vs Barcelona.

Al final del encuentro recibió abrazos de su familia mientras en la pantalla del estadio se proyectaban sus mejores goles, como el famoso Camaroncín. ¡Una merecida despedida!