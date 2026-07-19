Lo que necesitas saber:
En seis Mundiales disputados, Messi llegó tres veces a la final
La historia de Lionel Messi en Mundiales ha llegado al final. El capitán y número 10 de Argentina, disputó su último partido en Copas del Mundo con 39 años de edad y se va en lo alto, con una tercera final.
De Messi se podrán decir muchas cosas. Se podrá elogiar y se podrá criticar, sin embargo el 10 deja cifras que van a perdurar durante mucho tiempo. De entrada, en tres de seis Mundiales en tres llegó a la final. Así que aquí van las cifras que nos deja Messi en Copas del Mundo.
6 Mundiales jugados
En total fueron seis Mundiales los que disputó Lionel Messi y junto con Cristiano Ronaldo es el único futbolista que ha jugado tantas Copas del Mundo. Memo Ochoa también asistió a seis Mundiales, pero la diferencia es que no jugó en dos.
Aquí las ediciones que jugó Messi en Mundiales:
- Alemania 2006: Cuartos de Final
- Sudáfrica 2010: Cuartos de Final
- Brasil 2014: Subcampeón
- Rusia 2018: Octavos de Final
- Qatar 2022: Campeón
- Norteamérica 2026: Final
¿Cuántos partidos jugó Messi en Mundiales?
Fueron 34 partidos los que Lionel Messi jugó en Mundiales, cifra que representa un récord, pues el futbolista con más partidos en Copas del Mundo en toda la historia. El segundo lugar lo tiene Cristiano Ronaldo, con 27.
Su primer partido en Mundiales fue el 16 de junio de 2006, con 18 años de edad, ante Serbia.
Más de tres mil minutos jugados en Mundiales
Messi disputó un total de tres mil 558 minutos en Mundiales repartidos en 34 partidos, de los cuales ocho se alargaron a tiempos extra.
Todos los goles de Messi en Mundiales
Lionel Messi marcó 21 goles en seis Mundiales y es el segundo máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, sólo detrás de Kylian Mbappé, quien en tres ediciones ya suma 22 goles.
El Mundial 2026 ha sido el mejor para Messi en cuanto a rendimiento goleador, con ocho tantos, mientras que en Qatar 2022 hizo siete. O sea que entre más edad, mejor rendimiento tuvo Lionel.
|Gol
|Mundial
|Rival
|1
|Alemania 2006
|Serbia y Montenegro
|2
|Brasil 2014
|Bosnia
|3
|Brasil 2014
|Irán
|4
|Brasil 2014
|Nigeria
|5
|Brasil 2014
|Nigeria
|6
|Rusia 2018
|Nigeria
|7
|Qatar 2022
|Arabia Saudita
|8
|Qatar 2022
|México
|9
|Qatar 2022
|Australia
|10
|Qatar 2022
|Países Bajos
|11
|Qatar 2022
|Croacia
|12
|Qatar 2022
|Francia
|13
|Qatar 2022
|Francia
|14
|Norteamérica 2026
|Argelia
|15
|Norteamérica 2026
|Argelia
|16
|Norteamérica 2026
|Argelia
|17
|Norteamérica 2026
|Austria
|18
|Norteamérica 2026
|Austria
|19
|Norteamérica 2026
|Jordania
|20
|Norteamérica 2026
|Cabo Verde
|21
|Norteamérica 2026
|Egipto
12 asistencias
Lionel Messi juega y hacer jugar, de modo que cuando no hace goles, provoca goles de sus compañeros y se despide con 12 asistencias, y esto representa un récord. El segundo jugador con más asistencias en Mundiales es Pelé, con 10.
|Asistencia
|Rival
|Mundial
|1
|Serbia
|Alemania 2006
|2
|México
|Sudáfrica 2010
|3
|Suiza
|Brasil 2014
|4
|Francia
|Rusia 2018
|5
|Francia
|Rusia 2018
|6
|México
|Qatar 2022
|7
|Países Bajos
|Qatar 2022
|8
|Croacia
|Qatar 2022
|9
|Egipto
|Norteamérica 2026
|10
|Suiza
|Norteamérica 2026
|11
|Inglaterra
|Norteamérica 2026
|12
|Inglaterra
|Norteamérica 2026
Los entrenadores que dirigieron a Messi en Mundiales
En seis Mundiales Messi fue dirigido por cinco estrategas. El primero de ellos fue José Néstor Pékerman y el último Lionel Scaloni, con quien jugó en el Mundial del 2006.
- Alemania 2006: José Néstor Pékerman
- Sudáfrica 2010: Diego Armando Maradona
- Brasil 2014: Alejandro Sabella
- Rusia 2018: Jorge Sampaoli
- Qatar 2022: Lionel Scaloni
- Norteamérica 2026: Lionel Scaloni
Tanto Sabella como Maradona, fallecieron en el año 2020.