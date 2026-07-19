Lo que necesitas saber: En seis Mundiales disputados, Messi llegó tres veces a la final

La historia de Lionel Messi en Mundiales ha llegado al final. El capitán y número 10 de Argentina, disputó su último partido en Copas del Mundo con 39 años de edad y se va en lo alto, con una tercera final.

De Messi se podrán decir muchas cosas. Se podrá elogiar y se podrá criticar, sin embargo el 10 deja cifras que van a perdurar durante mucho tiempo. De entrada, en tres de seis Mundiales en tres llegó a la final. Así que aquí van las cifras que nos deja Messi en Copas del Mundo.

Lionel Messi con Argentina / Mexsport

6 Mundiales jugados

En total fueron seis Mundiales los que disputó Lionel Messi y junto con Cristiano Ronaldo es el único futbolista que ha jugado tantas Copas del Mundo. Memo Ochoa también asistió a seis Mundiales, pero la diferencia es que no jugó en dos.

Aquí las ediciones que jugó Messi en Mundiales:

Alemania 2006: Cuartos de Final Sudáfrica 2010: Cuartos de Final Brasil 2014: Subcampeón Rusia 2018: Octavos de Final Qatar 2022: Campeón Norteamérica 2026: Final

Messi y Yamal

¿Cuántos partidos jugó Messi en Mundiales?

Fueron 34 partidos los que Lionel Messi jugó en Mundiales, cifra que representa un récord, pues el futbolista con más partidos en Copas del Mundo en toda la historia. El segundo lugar lo tiene Cristiano Ronaldo, con 27.

Su primer partido en Mundiales fue el 16 de junio de 2006, con 18 años de edad, ante Serbia.

Messi en el Mundial del 2006 / Mexsport

Más de tres mil minutos jugados en Mundiales

Messi disputó un total de tres mil 558 minutos en Mundiales repartidos en 34 partidos, de los cuales ocho se alargaron a tiempos extra.

Todos los goles de Messi en Mundiales

Lionel Messi marcó 21 goles en seis Mundiales y es el segundo máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, sólo detrás de Kylian Mbappé, quien en tres ediciones ya suma 22 goles.

El Mundial 2026 ha sido el mejor para Messi en cuanto a rendimiento goleador, con ocho tantos, mientras que en Qatar 2022 hizo siete. O sea que entre más edad, mejor rendimiento tuvo Lionel.

Gol Mundial Rival 1 Alemania 2006 Serbia y Montenegro 2 Brasil 2014 Bosnia 3 Brasil 2014 Irán 4 Brasil 2014 Nigeria 5 Brasil 2014 Nigeria 6 Rusia 2018 Nigeria 7 Qatar 2022 Arabia Saudita 8 Qatar 2022 México 9 Qatar 2022 Australia 10 Qatar 2022 Países Bajos 11 Qatar 2022 Croacia 12 Qatar 2022 Francia 13 Qatar 2022 Francia 14 Norteamérica 2026 Argelia 15 Norteamérica 2026 Argelia 16 Norteamérica 2026 Argelia 17 Norteamérica 2026 Austria 18 Norteamérica 2026 Austria 19 Norteamérica 2026 Jordania 20 Norteamérica 2026 Cabo Verde 21 Norteamérica 2026 Egipto

Harry Kane contra Messi / Mexsport

12 asistencias

Lionel Messi juega y hacer jugar, de modo que cuando no hace goles, provoca goles de sus compañeros y se despide con 12 asistencias, y esto representa un récord. El segundo jugador con más asistencias en Mundiales es Pelé, con 10.

Asistencia Rival Mundial 1 Serbia Alemania 2006 2 México Sudáfrica 2010 3 Suiza Brasil 2014 4 Francia Rusia 2018 5 Francia Rusia 2018 6 México Qatar 2022 7 Países Bajos Qatar 2022 8 Croacia Qatar 2022 9 Egipto Norteamérica 2026 10 Suiza Norteamérica 2026 11 Inglaterra Norteamérica 2026 12 Inglaterra Norteamérica 2026

Los entrenadores que dirigieron a Messi en Mundiales

En seis Mundiales Messi fue dirigido por cinco estrategas. El primero de ellos fue José Néstor Pékerman y el último Lionel Scaloni, con quien jugó en el Mundial del 2006.

Alemania 2006: José Néstor Pékerman Sudáfrica 2010: Diego Armando Maradona Brasil 2014: Alejandro Sabella Rusia 2018: Jorge Sampaoli Qatar 2022: Lionel Scaloni Norteamérica 2026: Lionel Scaloni

Tanto Sabella como Maradona, fallecieron en el año 2020.