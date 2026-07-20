Las de Chris Cornell y Chester Bennington son de las voces más potentes y entrañables del rock. La fatalidad los conectó, pero antes una muy fuerte amistad.

Lo que necesitas saber: Las de Chris Cornell y Chester Bennington son de las voces más potentes y entrañables del rock. La fatalidad los conectó, pero antes una muy fuerte amistad.

El 20 de julio de 2017, Chris Cornell pudo haber cumplido 53 años. Lamentablemente, dos meses atrás, el 18 de mayo, fue encontrado sin vida en el cuarto de un hotel. Pero ese mismo 20 de julio, no sólo se lamentó la primera gran ausencia de quien fuera el líder de Soundgarden. Ese día, la música también perdió a otra de sus grandes voces: Chester Bennington.

¿Una gran coincidencia? Parece que hubo más que eso, incluso cayendo en teorías conspirativas. Por lo que haya sido, el 20 de julio ahora es la fecha en la que se recuerda a dos grandes músicos que hicieron felices a millones de personas. Pero la conexión de Chester Bennington y Chris Cornell va más a ella de una simple fecha en el calendario.

Chester Bennington y Chris Cornell / Captura de pantalla

Una amistad que terminó en colaboraciones sobre el escenario

Aunque Cornell era algunos años más grande que Bennington, la conexión surgió casi de inmediato. Quizás por la identificación que hubo por ambos haberse interesado desde muy temprana edad por la música… o por provenir de hogares rotos.

De acuerdo con los relatos que se comenzaron a contar a partir del trágico 20 de julio de 2017, Chris y Chester forjaron una muy fuerte unión fuera de las carreras profesionales. De hecho, el líder de Linkin Park fue padrino de uno de los hijos de Chris Cornell.

Chester Bennington y Chris Cornell / Captura de pantalla

Todo comenzó a inicios de los 2000, justo cuando Linkin Park la estaba rompiendo con su disco Hybrid Theory. Al parecer, el sonido de la banda (y sobre todo la voz de Chester Bennington) asombró a Cornell, quien buscó la forma de hacer saber sus impresiones sobre el álbum.

La amistad se volvió inquebrantable en 2008, durante la gira del festival Projekt Revolution. En ésta, Chris Cornell formó parte del lineup, dejando no sólo grandes presentaciones, sino dos momentos que, ahora a la distancia, son recordados con nostalgia: Chris cantando “Crawling” junto con Linkin Park.

“Apareció durante la segunda estrofa y se quedó durante el resto de la canción. Chester también se unió durante la actuación de Chris Cornell para interpretar ‘Hunger Strike’ de Temple Of The Dog, comenzando también en esta fecha”, señala Linkinpedia, en memoria de lo ocurrido en la quinta edición de Projekt Revolution.

Chester Bennington no superó la perdida de su amigo

Años después de aquellos momentos de gran felicidad, sucedió la tragedia. La madrugada del 20 de julio de 2017, Chris Cornell fue encontrado sin vida al interior de su cuarto de hotel. El vocalista se encontraba de gira con Soundgarden y, lamentablemente, sufría depresión, lo cual lo habría orillado a quitarse la vida tras una presentación en Detroit.

Luego de varios rumores, la oficina del forense de Michigan confirmó que el cantante murió a causa de suicidio por ahorcamiento.

Al funeral de Chris Cornell asistieron varios de sus compañeros y amigos de la industria musical, pero nadie se mostró tan conmocionado como Chester Bennington. Pese al dolor (o quizás impulsado por éste), el vocalista de Linkin Park cantó “Hallelujah” de Leonard Cohen durante la ceremonia.

“Soñé con los Beatles anoche. Desperté con Rocky Raccoon [canción de los Beatles] sonando en mi cabeza y una cara de preocupación de mi esposa. Ella me dijo que mi amigo había muerto. Pensamientos de ti inundaron mi cabeza y lloré”, recordó Chester en una carta escrita tras la muerte de Chris.

“Aún lloro, con tristeza, así como con gratitud por haber compartido momentos tan especiales contigo y tu hermosa familia. Me has inspirado de muchas formas que nunca pudiste saber. Tu talento era puro y sin rivales”…

Una teoría conspirativa que sólo resta importancia a un problema real

Dos meses después, Chester Bennington también fue encontrado muerto. Al igual que su gran amigo, también se suicido… al igual que Chris Cornell, Chester se encontraba de gira y también sufría depresión.

La versión “oficial” apunta a que Chester Bennington eligió acabar con su vida de la misma manera que su ídolo y amigo, cuya muerte no logró superar. Entonces, habría sido un acto bajo la influencia del dolor provocado por la perdida de Cornell.

Chris Cornell / Foto: facebook.com/Soundgarden

En blogs y en diversos espacios en redes, se difundió la teoría de que la muerte de Chris y Chester no como se contó. Según grupos de fans, hubo una mano que se movió para provocar el fallecimiento de los grandes rockstars… una mano que no quería que hablarán sobre lo que, supuestamente, sabían.

El móvil de los supuestos asesinatos encubiertos habría sido la investigación en la que ambos músicos trabajaban, con el objetivo de dar a conocer una red de explotación sexual infantil… una red teoría que años después cobraría fuerza, luego de darse a conocer el caso Brian Epstein.

Pero esta teoría resta importancia a los problemas emocionales y mentales que Chris Cornell y Chester Bennington sufrían. “A quién le importa cuando a alguien se le apaga la luz… Bueno, a mí sí”, dijo Chester tras interpretar “One More Light” el 18 de mayo del 2017, el mismo día de la muerte de Cornell… a todos nos debería importar.