La emotiva llamada de Charles Leclerc a Checo Pérez por los festejos con su padre: “Se me salieron las lágrimas”

La familia siempre ha sido una motivación para Checo Pérez en la Fórmula 1 y sus últimos resultados tienen esa dedicatoria especial. La gente de Red Bull y el resto de los pilotos son testigos de la relación cercana del mexicano con su padre y Charles Leclerc es uno de los que más se emociona al verlos.

El piloto monegasco llegó al Gran Circo con Sauber en 2018 y un año después dio el salto a Ferrari. Sin embargo, su padre Hervé Leclerc falleció antes de que todo esto sucediera y no pudo verlo en las pistas más importantes del automovilismo.

Charles Leclerc es el piloto con mayor experiencia en la familia, aunque su hermano Arthur ya sigue sus pasos con Prema Racing en la Fórmula 3. De una u otra forma, ambos recuerdan a su padre con cariño y lo toman como motivación para cumplir todos sus objetivos en la pista.

Es por eso que después del Gran Premio de México, la gran promesa de Scuderia Ferrari se puso en contacto con Checo Pérez para expresarle lo que sintió al verlo con Antonio Pérez; y es que el padre del mexicano se ha robado los reflectores desde Austin con sus celebraciones por los podios.

“Checo recibió una llamada de Charles Leclerc y le dijo: ‘Checo, no sabes lo feliz que me hizo ver a tu padre festejar de esa forma; se me salieron las lágrimas, me hubiera encantado que mi padre me viera‘. Yo no sabía que el papá de Charles había fallecido y que le había hablado a Checo“, relevó Pérez Garibay en entrevista con Marca Claro.

Charles Leclerc “engañó” a su padre sobre su llegada a la F1

El padre de Charles Leclerc enfermó de gravedad antes de que su hijo llegara a la Fórmula 1, pero el monegasco decidió darle una última gran alegría antes de que falleciera. A principios de 2017 el piloto no sabía si firmaría con una escudería para la siguiente temporada y aun así, le dijo a Hervé Leclerc que ya lo había hecho.

“Nunca lo he superado, quizá nunca lo haré pero nunca tuve dudas sobre continuar. Todo lo que siempre he querido es correr“, ha dicho Charles Leclerc en más de una ocasión sobre su trayectoria deportiva y las dedicatorias a su padre.