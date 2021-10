Lo que sabemos de la posible llegada de Carlos Acevedo a las Chivas

Chivas no vive su mejor momento, después de la salida de Matías Almeyda como DT del equipo, el ‘Rebaño’ no levanta la cara y los refuerzos no han funcionado como ellos quisieran para recomponer la situación. Es por eso que ya comienzan a trabajar en nuevos objetivos, uno de ellos Carlos Acevedo.

Si bien el mercado de posibles fichajes para las Chivas es más reducido debido a que sólo juegan con mexicanos dentro de la cancha, algunos de ellos se vuelven inalcanzables por los altos precios que tiene el famoso mercado de piernas mexicano.

Pero Chivas necesita un envión anímico para revertir la complicada situación que vive el equipo, pero no es fácil que lleguen los refuerzos, sin embargo para el ‘Rebaño’ es primordial tener a un gran jugador en sus filas y se trata de Carlos Acevedo.

Carlos Acevedo es uno de los jugadores jóvenes más destacados de los últimos torneos y con Santos ha brillado, pero al equipo le ha faltado ese extra para poder pelear por títulos. Desafortunadamente una lesión lo ha alejado de las canchas, pero eso no le quita su estatus.

Chivas tiene dos porteros peleando por el puesto de titular, Raúl Gudiño al que repatriaron y Toño Rodríguez, un arquero que lleva mucho tiempo en el equipo. Pero ninguno de los dos parece convencer, por lo que Chivas ya tendría casi amarrado a Carlos Acevedo.

Lo que se sabe del posible fichaje de Carlos Acevedo a las Chivas

De acuerdo con reportes de Daniel Velasco de TUDN, el portero estaría cerca de firmar con Chivas para el siguiente torneo. La llegada del portero mexicano se haría hasta el mercado de pases de invierno y al finalizar el Apertura 2021, así que, posiblemente Carlos Acevedo sea uno más de los ‘Chivahermanos’.

Acevedo ya se encuentra mucho mejor de la última lesión que lo aquejó y regresó a las canchas, aunque con el conjunto de Santos Sub-20, por lo que en cuanto muestre mejorías regresará a tomar su posición como guardameta del primer equipo.

El portero mexicano tiene 25 años actualmente y toda su carrera profesional ha estado con Santos, equipo en el que suma 86 encuentros en total, le han hecho la misma cantidad de goles que partidos disputados y ha tenido su portería en ceros en 31 ocasiones.