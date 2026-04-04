Lo que necesitas saber: La prioridad de Xolos es cuidar a Gil Mora para que llegue al Mundial 2026.

Sebastián ‘Loco’ Abreu, entrenador de Xolos, confirmó que Gilberto Mora está más que listo para volver a las canchas. Aunque será de forma parcial, no jugará partidos completos, solo algunos minutos. La idea es cuidarlo al máximo para que llegue en tiempo y forma al Mundial 2026.

Las declaraciones de Abreu coinciden con las que hizo Duilio Davino hace unas semanas, en las que adelantó que Morita se reintegraría a los entrenamientos con Tijuana a inicios de abril.

Fotografía @Xolos vía X

‘Loco’ Abreu confirma regreso de Gil Mora

Buenísimas noticias para Javier Aguirre y la Selección Mexicana. De acuerdo con el ‘Loco’ Abreu, Gilberto Mora ya entrena al parejo del equipo; había estado lejos de las canchas por una pubalgia.

Pero después de varios meses de recuperación, ya esta listo para jugar. Aunque está vez, Tijuana lo llevará con calma para evitar una recaída. Si bien estará disponible, por ahora solo contemplan darle algunos minutos, por lo que no arrancará de titular, ni jugará los 90 minutos.

“Ya está entrenando normal, es apto para ser parte del plantel y poderlo contemplar para el tramo final del campeonato; seguramente hay que dosificar, tampoco hacer una locura. Todos lo vamos a poder disfrutar, pero sin dejar de lado que la prioridad es que llegue bien a la Copa del Mundo“. Explico Abreu tras la victoria sobre Tigres.

La prioridad es llegar al Mundial 2026

El ‘Loco’ dejó muy claro que aunque Gilberto Mora estará disponible para la fase final del Clausura 2026, la más importante, la prioridad es cuidarlo al máximo para que llegue al Mundial 2026. No es un secreto que Morita está dentro de los planes de Javier Aguirre, por lo que solo están esperando que recupere el nivel.

“No piensen que va a jugar todos los partidos, no; vamos a ir intercalando para que se sienta bien, después va a tener ese mes de preparación y llegar bien a la Copa”.

Fotografía @miseleccionsubs vía X

Y por si se lo preguntan, Javier Aguirre entregará a la FIFA su lista definitiva el 1 de junio; en ella estarán los 26 jugadores elegidos para representar a México en el Mundial 2026. Si todo sale bien para Gil Morita, será uno de ellos.