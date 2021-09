Lo que sabemos sobre la salud y hospitalización de Pelé en Sao Paulo

Pelé es para muchos aficionados, el mejor jugador en la historia del futbol. Nadie niega que su calidad como goleador quedó comprobada a lo largo de su carrera en Santos, en Cosmos y en la selección brasileña. Su salud ha sido un tema en el pasado reciente y vuelve a ser noticia.

O Rei se encuentra hospitalizado en un hospital en Sao Paulo, en total lleva seis días en el hospital después de ir a realizarse exámenes de rutina que tenía atrasados debido a la pandemia por COVID-19, pero desafortunadamente no ha podido salir del hospital Albert Einstein.

Aunque no se ha revelado el problema de salud por el cual fue retenido durante seis días, el agente de Pelé informó a Reuters que el astro brasileño no hay nada de qué preocuparse, sólo fueron dichos exámenes de rutina a los que se sometió en varios días.

Joe Fraga, mencionó a Folha: “Batería completa de pruebas, escáneres, colonoscopia, sangre. No lo hace todo en un día“, sobre los exámenes a los que se sometió Pelé en Sao Paulo. Y esta situación de O Rei, viene después de desmentir en su cuenta de Instagram un supuesto desmayo.

“Chicos, no me desmayé y estoy bien de salud. Fui a mis exámenes de rutina, que no había podido hacer antes debido a la pandemia. Avísenme que no juego el próximo domingo“, fue el mensaje que mandó a todos sus seguidores en su cuenta de redes sociales.

La salud de Pelé una preocupación constante

Para nadie es grato ver a Pelé, uno de los máximos ídolos del futbol, en situaciones complicadas de salud. Pero, los problemas que han surgido en la salud de O Rei han sido de altibajos en los últimos años. Además, al ser una de las figuras que quedan en el futbol, después del fallecimiento de Maradona hace casi un año.

En febrero del año pasado, Edinho, hijo de Pelé; comentó que el astro brasileño había tenido episodios de depresión debido a problemas de la movilidad del delantero, pues comenzaba a necesitar un andador para poder desplazarse.

Varias han sido las operaciones a las que se sometió Pelé en años pasados. Una operación de cálculos renales en 2019, en 2015 una operación de cadera y una de próstata, además de una cirugía de columna vertebral. Para 2014, una operación de cálculos renales.