Lo que sabemos de la supuesta pelea callejera entre Jorge Masvidal y Colby Covington en Miami

¿Cómo se puede pasar de ser mejores amigos a rivales que pelean en un bar de Miami? Es un ejemplo muy específico, pero muy real. Jorge Masvidal y Colby Covington se enfrentaron en un restaurante semanas después de su pelea en UFC 272.

Ambos peleadores de la UFC no sólo se enfrentaron dentro del octágono en busca de una oportunidad titular en la categoría de peso wélter. El resultado fue un triunfo por decisión unánime para Colby Covington sobre Jorge Masvidal, pero la mala sangre del combate se mantiene.

Este lunes 21 de marzo, Jorge Masvidal y Colby Covington se encontraron en un bar y se desató la pelea a puño limpio. De acuerdo con Andy Slater, dicha pelea callejera tuvo un final gracias a la policía que arribó al lugar, pero sin tener a ninguno de los peleadores detenidos.

Jorge Masvidal subió un video a sus redes sociales tras la supuesta pelea y mencionó: “Muestra la cara. Enseña cómo quedaste. Soy de Dade County, aquí lo que hablas lo sostienes. Así es como se resuelven las cosas en mi barrio“, mencionó el cubano.

TMZ logró conseguir un video de Colby Covington tras la supuesta pelea, se puede ver rodeado de policías y no se alcanza a apreciar tanto su rostro para ver si lo que dice Jorge Masvidal era cierto o no. No se han hecho más actualizaciones al momento.

Jorge Masvidal y Colby Covington, de amigos a rivales

Uno de los aspectos que la UFC explotó para vender su pelea en UFC272 fue la amistad que tenían estos dos peleadores y ahora se odian con odio jarocho, al punto de no poder verse por la ciudad de Miami sin tener que llamar a la policía por una pelea.

Ambos peleadores son parte del equipo American Top Team, de ahí nace su amistad, que en algún momento fue de dos personas inseparables, pero todo se derrumbó unos años atrás, en donde ya no se podían ver ni en pintura, pero seguían siendo compañeros de equipo.

American Top Team se debió enfrentar a varios conatos de pelea, pero optaron de alternarles entrenamientos a Jorge Masvidal y Colby Covington para que no tuvieran que cruzarse por los pasillos del equipo, hasta ese punto llegó su rivalidad o ese odio entre ambos.