Imagínate meter uno de los mejores goles de tu vida en un Mundial, pero —en esos mismos 90 minutos— salir eliminado del torneo más importante a nivel selecciones. Con esos sentimientos encontrados se presentó Luis Chavez ante los medios después del partidazo que dio contra Arabia Saudita, pero también significó la despedida de Qatar 2022.

“Más allá de lo personal, me quedo con lo colectivo y me voy muy triste”, dijo el mediocampista.

Foto: Sopitas, desde la conferencia en Qatar

En la misma conferencia de prensa, minutos después de recibir el premio al mejor jugador del partido contra Arabia Saudita, Luis Chavez habló un poco sobre los difíciles tres partidos que se aventó la selección en el Mundial.

“Dejamos de hacer muchas cosas los primeros dos partidos, reaccionamos un poco tarde”, dijo el número 24 de México que se lució en la tercer jornada con un zurdazo de tiro libre al ángulo y que, minutos después, casi vuelve a recetar a los árabes con otro tiro a la escuadra opuesta —pero ese sí lo atajó el portero.

Al final,. Luis Chávez dijo que sintieron la esperanza de calificar, pero que no le entendieron en los partidos previos al planteamiento del Tata Martino quien, tras la derrota, se despidió como entrenador de la Selección.

Foto: FIFA

“Sabíamos que teníamos esperanza de poder calificar y al final no lo logramos, más allá de lo personal, me quedo con lo colectivo y me voy muy triste”, decía el medio. “Total, los que jugamos somos nosotros, yo creo que el segundo partido más que nada, no entendimos mucho lo que él quizo plantear. Defendimos bien por un lapso de tiempo, pero no generamos opciones, y sin goles no se pueden ganar los partidos”.

Y por supuesto, un momento chusco también captó la atención de los fans.

Durante el juego, después de su golazo y su casi-golazo, la cuenta oficial del Bayer 04 Leverkusen ​en Alemania le hizo ojitos al zurdo e incluso su actual club, el Pachuca, les respondió.

“Me lo mandaron amigos, y familiares”, bromeó Luis Chavez. “Ya veremos si hablan con Pachuca para hacer algún movimiento”.