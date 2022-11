La ilusión no se perdió, de hecho, se tuvieron momentos donde se pensó que el Tata Martino y la Selección Mexicana lograrían el milagro, peeeeeero, no sucedió.

México se quedó a unos minutos -y un gol del Tri o de Argentina- de poder pensar en el cuarto partido, algo que era ya regular para la Selección Mexicana… para dimensionar el tamaño de fracaso.

Y bueno, se sabía que se alcanzara el cuarto partido o se tuviera el fracaso -que actualmente se tiene-, Gerardo Martino no continuaría como el DT de la Selección Mexicana.

Foto: Getty Images

Entonces, en su última conferencia de prensa como director técnico del Tri, Gerardo Martino hablo sobre el partido, el fracaso y su proceso futbolístico con México.

Prácticamente, Gerardo Martino pasó a despedirse en su conferencia de prensa y estas fueron sus palabras, de sentencia final.

Las palabras de Gerardo Martino en su adiós como DT de México

Sobre las palabras para la afición tras la derrota

No podría decirle nada a la gente, porque soy el máximo responsable de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Y como responsable, me da mucha tristeza y asumo la responsabilidad de este gran fracaso“, dijo el Tata Martino.

Sobre su adiós de la Selección Mexicana

“No hay ningún motivo que me haga pensar que el futuro debe ser de una manera distinta. El contrato se venció cuando pitó el final del partido y no hay nada que vea que vaya a cambiar“, agregó, en modo casi de despedida.

Su análisis de los primeros dos partidos como la posible causa del fracaso

“Esta noche se perdió porque esta noche fue el partido que mejor jugamos, donde superamos al rival, donde más ocasiones creamos y donde más pudimos meter los goles, para clasificar. La eliminación fue hoy, no en los otros partidos“, agregó.

Sobre los fracasos y el retroceso de todas las Selecciones Mexicanas

“Son motivos de análisis mucho más internos o para otro momento, donde uno pueda pensar o elaborar con mas claridad. Yo no estoy en posición que no sea asumir la responsabilidad que hoy me toca, pero no me parece prudente que yo me pronuncie sobre esto que me preguntas“, aplicando la de ya no es mi bronca.

¿Cuales son los errores del Tata Martino que provocaron esta eliminación?

“No haber sostenido el ritmo y la forma de partido del primer tiempo de Polonia en el segundo tiempo, me parece que en ese partido jugamos un primer tiempo de superioridad , pero no lo pudimos sostener. Y a la mejor ameritaba un tipo de modificación y lo otro que se me ocurre después del partido, es que a la mejor en el partido contra Argentina y estando 0-0 podríamos haber modificado el sistema táctico y salir al segundo tiempo con nuestras formas habituales“, dijo el Tata Martino.

Sobre el tema de Edson Álvarez, así respondió Gerardo Martino

“No, solo decisiones futbolísticas. De hecho Edson hoy fue uno de los mejores, después de Luis Chavez, probablemente el mejor de los jugadores. Probablemente no pudieron haber entendido este tipo de decisiones. Yo habitualmente no lo digo a los jugadores, no hablo con quien entra ni con quién sale. Pero conflicto por esta situación, la verdad que no“, sentenció Tata Martino.