Lo que necesitas saber: Casi a la par que se difundió el video las disculpas, comenzó a viralizarse otro video en el que Rubiales se toca los genitales

Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Futbol, le quitó el protagonismo a las jugadoras campeonas del mundo durante las celebraciones tras haber derrotado a Inglaterra en la final del Mundial Femenil tras una serie de actos, de los cuales destacó un beso en la boca a Jenni Hermoso, quien poco después expresó que “no me ha gustado”, y un día después de esta situación, el directivo ofreció disculpas porque “no queda de otra”. Pues ya qué.

Rubiales no tiene la mejor de las famas con el futbol femenil y por acá te compartimos algunas de sus polémicas, pero después de meter la pata, el directivo español ofreció un mensaje a través de un video, en el que justificó su conducta al decir que se trataba de un momento sumamente eufórico y que además tiene una relación muy cercana con Jenni Hermoso, por lo cual se le hizo normal darle un beso en la boca.

No sólo fue el beso a Jenni Hermoso

Sin embargo, Rubiales fue criticado por el acto y por sus declaraciones posteriores después del beso, pues aún en Australia intentó restarle importancia a la situación, pero le salió todo al revés por su lenguaje. “No hagamos caso de los idiotas y los estúpidos. Es un pico de dos amigos celebrando algo. Si hay tontos, que sigan con sus tonterías”, dijo Rubiales es ala Cadena Cope.

Ante esta situación, Rubiales ofreció un mensaje en el cual volvió a justificarse y después ofreció disculpas prácticamente forzadas. “No de queda de otra”. Su mensaje coincidió con la viralización de otro video en el que se aprecia a Rubiales haciendo un gesto no muy agradable que digamos, tras llevarse la mano derecha a los genitales.

Más imágenes lamentables de Luis Rubiales en la final del Mundial de fútbol femenino. Ayer en el palco de autoridades tocándose sus partes. pic.twitter.com/jx0rcAdvky — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 21, 2023

El mensaje de Rubiales para disculparse

“Estamos ante un hecho histórico, en uno de los días más felices del fútbol español: campeonas del mundo, una barbaridad. Pero hay un hecho que tengo que lamentar, todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con la que mantengo una grandísima relación, como con otras. Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. En momentos de máximo efusividad, sin mala fe, ocurrió lo que ocurrió de manera espontánea”.

“Aquí (al interior de la selección y de la federación) no se entendía porque lo veíamos como algo natural, normal, sin ninguna mala fe. Pero fuera no y se ha armado revuelo. Si alguien se ha sentido dañado pido perdón, no quedo otra. De esto hay que aprender y entender que cuando ocupas un puesto como este, de presidente de la Federación, hay que tener más cuidado”, dijo Rubiales quien también justificó sus declaraciones posteriores.

“Hay declaraciones por mi parte al decir que esto me parece una idiotez… Es porque aquí dentro nadie le daba importancia. Quiero disculparme por si desde fuera se ha visto de otra manera tendrán sus motivos”, indicó.

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol: “Parece que fuera se ha formado un revuelo”. Pide “disculpas” por su beso en los labios a la futbolista Jenni Hermoso en la celebración del Mundial pic.twitter.com/CbamQ18jpi — Jesús Cintora (@JesusCintora) August 21, 2023

Rubiales se disculpa por haberse robado el show en los festejos

Luis Rubiaes cerró su discurso con una tercera disculpa y es que todos sus actos dejaron en segundo plano el festejo de las jugadoras, quienes debían ser las protagonistas tras coronarse en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

“Y acabo diciendo que estoy apenado porque ante uno de los mayores éxitos del futbol esto haya empañado la celebración. Hay que dar mérito a estas mujeres y al equipo liderado por Jorge Vilda y esto hay que celebrarlo por todo lo alto”, comentó. ¿Cómo lo ven?

Foto: Getty

Te puede interesar