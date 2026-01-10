Macclesfield, el equipo "non-league" con 5 años de vida que eliminó al campeón de la FA Cup

Lo que necesitas saber: Macclesfield juega en la sexta división del futbol inglés y se fundó en 2020 tras la desaparición de su antecesor, Macclesfield Town, por deudas

Macclesfield ha dado una de las mayores sorpresas en la historia de la FA Cup, y considerando que hablamos del torneo más antiguo del mundo, eso es mucho decir. Eliminaron al Crystal Palace, vigente campeón, a sólo cinco años de haberse refundado tras desaparecer. ¡Una locura!

Macclesfield elimina al Crystal Palace de la FA Cup

Y es que sin duda la FA Cup es el torneo preferido de todo amante de las grandes sorpresas. ¿Cuántas veces no hemos visto caer a Goliat ante David? De hecho Crystal Palace ganó la pasada edición venciendo al favorito Manchester City, pero ahora les tocó estar del otro lado de la moneda.

Macclesfield eliminó a Crystal Palace en la FA Cup

Llegaron como amplios favoritos: El campeón vigente frente a un equipo “non-league” (es decir, que no entra en el sistema profesional de ligas de Inglaterra, de la quinta división hacia abajo), pues Macclesfield forma parte de la National League North, la sexta división.

Pero los locales nunca se achicaron y ganaron 2-1, con goles al 43’ y 60’, donde su pequeño estadio para 6 mil personas explotó en cada uno. Crystal descontó ya al minuto 90, pero no pudo evitar una de las sorpresas más grandes de la historia de la FA Cup y, quizá, de la historia del futbol en general.

Macclesfield, de desaparecer a eliminar al campeón de la FA Cup

Era la temporada 1908-09 cuando el campeón vigente de la FA Cup perdió por última vez contra un equipo “non-league”, sin embargo, otra cosa que hace histórico el triunfo de Macclesfield, es que es un equipo recién fundado en 2020.

La institución existe desde 1874 y hasta 2020 jugaron como Macclesfield Town Football Club, pero en septiembre de ese año se disolvió por deudas que superaban las 500 mil libras, lo cual los llevó a ser liquidados y todos sus activos se pusieron a la venta, relatan en su página oficial.

Un mes después de eso, en octubre del mismo año, Robert Smethurst compró todos esos activos, incluyendo el pequeño estadio, y creó al actual Macclesfield FC. ¡5 años de existencia y ya le ganaron al campeón de la FA Cup!

Gracias, FA Cup, por estas historias.