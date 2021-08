Cuatro asistencias de Pogba y hat-trick de Bruno Fernades en la paliza del Manchester United al Leeds

Manchester United arrancó fuerte en la Premier League y de plano humilló al Leeds de Marcelo Bielsa con una goleada de 5-1 que dejará a los Red Devils como líderes en la primera jornada, mientras que el equipo del ‘Loco’ se irá al fondo de la tabla general.

Bruno Fernandes reclamó el protagonismo del partido con un hat-trick, pero lo de Paul Pogba también es para destacarse, pues el francés se apuntó cuatro asistencias, de modo que ya tiene más pases para gol en esta campaña que en toda la anterior.

Segunda goleada al Leeds en casi un año

La fiesta del Manchester United fue completa, pues además de la goleada, los tres puntos y as actuaciones de Fernandes y Pogba, Raphael Varane fue presentado como nuevo refuerzo. El galo no renovó contrato con el Real Madrid, por lo que los merengues accedieron a la venta antes de que se convirtiera en agente libre y jugará con el número 19 en Old Trafford. (Ya había un acuerdo, así que no fue una sorpresa).

Al Leeds le duele mucho jugar en Old Trafford, pues cabe recordar que en la temporada pasada cayeron 6-2 frente a los Red Devils, de modo que Ole Gunnar Solskjær ya le tiene tomada la medida al Leeds de Bielsa.

Los goles del Manchester United

El primer tiempo fue parejo, tal vez la balanza se inclinó un poco a favor del Manchester, pero no fue una superioridad abrumadora, de modo que los Red Devils se fueron al descanso con el 1-0.

El problema para el Leeds fue en el segundo tiempo, pese a que los arrancaron bien, con el gol del empate. Mason Greenwood le devolvió la ventaja a los Red Devils al minuto 52 y sólo dos más tarde llegó el segundo gol de la tarde para Bruno Fernandes.

A la hora de juego, Bruno firmó su hat-trick y Federico Rodrigues selló el 5-1 al 68. En sólo 15 minutos, Manchester machacó a los de Bielsa con cuatro goles que hacen ilusionarse a la afición de United, que no se corona en la Premier League desde 2013.