Lo que necesitas saber: Manchester United se quedará sin competencias europeas para la próxima temporada

Manchester United finalizará la temporada 2023-24 fuera de los puestos que dan acceso a Champions League y Europa League, después de un desempeño irregular que indudablemente tendrá consecuencias en la planeación de cara a la siguiente campaña y sin duda alguna un reforzamiento en su protocolo de seguridad, pues Lizwani, un YouTuber que se ha caracterizado por realizar bromas, se coló hasta los asientos del camión que transporta a los jugadores.

Esto sucedió después del partido de la jornada 36 contra el Crystal Palace, en el cual los Red Devils fueron goleados 4-0, sin embargo, casi una semana después es cuando se da a conocer el caso Lizwani, quien ya se ha infiltrado en otro tipo de eventos mediáticos.

¿Cómo se infiltró Lizwani entre los jugadores del Manchester United?

De acuerdo con los primeros reportes, Lizwani vestía un atuendo similar al que portaban los jugadores del Manchester United, de modo que en algún punto se infiltró en los accesos de los jugadores rumbo al autobús, al cual subió como uno más del equipo y tomó asiento. ¿Cómo lo ven?

No pasó mucho tiempo sentado en el autobús, pues los guardias de seguridad de los Red Devils se dieron cuenta que algo raro había en ese “futbolista” y tras identificar que no tenía nada que ver con el equipo, lo bajaron del camión pacíficamente, de acuerdo con The Athletic.

Lizwani y Manchester United

Premier League pide a los clubes que refuercen su seguridad

Ante esta situación, la Premier League ha pedido a todos los equipos mayor atención en sus protocolos de seguridad para que evitar repeticiones de este caso y, claro, evitar escenarios en los cuales los futbolistas y miembros de cada uno de los equipos sean víctimas de otros escenarios en los cuales se ponga en peligro la integridad.

Asimismo, Crystal Palace realiza una investigación para conocer a detalle cómo se dio esta situación que ha dejado mal parados a los filtros de seguridad. Hasta el momento no se han dado a conocer videos, pero Lizwani advirtió en su cuenta de Instagram que pronto compartía algún video al respecto.

¿Quién es Lizwani?

Lizwani es un bromista inglés que se ha destacado por aparecer como infiltrado pacífico en varios eventos mediáticos. El caso más sonado hasta el momento es el de su aparición junto al elenco de la película ‘Oppenheimer’, con quienes subió al escenario para recibir un reconocimiento en los premios BAFTA.

Permaneció al lado de Christopher Nolan, Cillian Murphy y Emma Thomas sin que nadie se diera cuenta durante una hora hasta que fue identificado por elementos de seguridad, que lo entregaron a las autoridades. También se ha colado a la ceremonia del Balón de Oro.

Al igual que en el caso de los premios BAFTA, el posible que el video en el cual sube al autobús del Manchester United no sea difundido.

