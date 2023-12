María Sánchez pasó de ser figura de Tigres Femenil a convertirse en la jugadora mejor pagada de la NWSL con un contrato de tres años con el Houston Dash. La delantera de 27 años superó el 1.1 millón de dólares que recibe Trinity Rodman.

El sueldo de María será superior del que llegaron a ganar Megan Rapinoe y Alex Morgan, dos de las máximas estrellas de la Selección de Estados Unidos y de la Liga de aquel país.

El Houston Dash encontró en María Sánchez la joya que tanto necesitaba por lo que decidió renovar su contrato por tres años más y opción a extenderlo uno más por 1.5 millones de dólares, lo que significa que su sueldo anual quedaría en aproximadamente medio millón.

“Las palabras no pueden describir la gratitud que tengo por el apoyo infinito que he recibido mientras representaba El Dash. No puedo esperar a volver a trabajar y alcanzar nuevos niveles de éxito para el club”

María Sánchez, jugadora del Houston Dash