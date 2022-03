Markus Gisdol renuncia como DT del Lokomotiv de Moscú por conflicto Ucrania-Rusia

En la Premier League Rusa también hay muchos personajes que están tomando acciones contra el país por el conflicto entre Ucrania y Rusia. El DT alemán, Markus Gisdol, deja su cargo como estratega del Lokomotiv de Moscú.

Su renuncia se debe estrictamente a una protesta por la invasión y posterior ataque de Rusia a Ucrania. Markus Gisdol le dijo a Bild: “Para mí, entrenar es el mejor trabajo del mundo. Pero no puedo seguir mi vocación en un país cuyo líder es responsable de una guerra de agresión. Eso no está en línea con mis valores“.

Pero el Lokomotiv de Moscú mencionó en un comunicado que, Markus Gisdol fue removido del puesto de técnico. De hecho, el estratega alemán no llevaba tanto tiempo en su cargo, sólo unos cuantos meses. Desde octubre del 2021 había tomado las riendas del Lokomotiv de Moscú.

Quien lo contrato fue el exdirector deportivo, Ralf Rangnick, quien también dejó su cargo en el Lokomotiv de Moscú hace unos meses, pero para unirse como director técnico del Manchester United en la Premier League -aunque tampoco es que le esté yendo de maravilla-.

Tras la salida de Markus Gisdol, se desconoce qué director técnico pueda tomar las riendas del Lokomotiv de Moscú, porque, aunque ustedes no lo crean, el futbol en Rusia no se ha detenido y, de hecho, el Lokomotiv disputa el 3 de marzo un partido de la Copa de Rusia.

Además de Markus Gisdol, otros jugadores y DTs que se han ido del futbol ruso tras el conflicto

Andriy Voronin, tal vez lo recuerden -a lo Troy McClure- por ser exdelantero del Liverpool y de la Selección de Ucrania, pues él dejó su puesto como auxiliar técnico del Dinamo de Moscú. Pero no fue el único ucraniano en irse del futbol en Rusia.

Yaroslav Hodzyur, portero del Ural renunció a ser jugador de dicho club. De hecho, el presidente del club le dijo a la agencia de noticias Tass que un segundo jugador ucraniano estaba por irse de su equipo y podría tratarse del defensor Denys Kulakov.

Pero no todos tomaron la misma decisión que Markus Gisdol, su compatriota Sandro Schwarz y DT del Dinamo de Moscú no se va del país y sentenció que no es el tipo de persona que toma un boleto de avión y se va, que él no es así.