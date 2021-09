Suspenden el Marsella vs Galatasaray tras ataques de aficionados con pirotecnia en la Europa League

El partido de la Europa League, entre el Olympique de Marsella y Galatasaray, fue suspendido momentos antes de terminar el primer tiempo debido a disturbios en las tribunas, entre aficionados de los dos equipos, que comenzaron a atacarse con pirotecnia.

Este tipo de escenas ya son constantes en el futbol francés en su torneo de liga, por lo que la situación ya comienza a ser preocupante en los estadios de dicho país, y no es la primera para el Marsella. Ahora los disturbios ya han llegado a un plano internacional. Tanto Marsella como Galatasaray podrían ser sancionados por la UEFA en los próximos días.

Pasada la media hora de partido, aficionados de los dos equipo comenzaron a atacarse con bengalas y petardos, mismos que provocaron explosiones que llamaron la atención de jugadores y del silbante, quien decidió detener el partido por más de cinco minutos.

Los ultras del Galatasaray fueron ubicados en una de las esquinas del estadio del Marsella, relativamente cercana a la cabecera done se encuentran los ultras del equipo francés, por lo que de alguna manera esto facilitó que ambas parcialidades se engancharan.

Jugadores y entrenadores se acercaron a la zona, de la cancha, para pedir a los seguidores que no cesaran en los ataques.

Los ataques entre las dos aficiones llamó la atención particularmente, ya que antes del partido seguidores del Marsella y del Galatasaray se habían reunido para realizar cánticos contra el PSG, que para esta temporada se benefició del formato del Fair Play Financiero en Francia para fichar a todas las estrellas que pudieron, entre ellos Lionel Messi, Sergio Ramos y Gianluigi Donnarumma.

Europa League. 30.09.2021

Marseille – Galatasaray.

Marseille and Galatasaray fans chant together against PSG before the game. pic.twitter.com/tj3rZhRADl

