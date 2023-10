Lo que necesitas saber: Varios pilotos terminaron desmayados tras el Gran Premio de Qatar. Esteban Ocon hasta vomito en su casco.

Seguramente vieron las imágenes de la mayoría de los pilotos exhaustos tras el Gran Premio de Qatar, deshidratados, al borde del desmayo y varios vomitaron. O qué me dicen de las tres paradas en pits que ordenó la FIA o los límites de pista, pues todo eso hizo enojar a Max Verstappen.

El tricampeón afirmó que todo lo sucedido en Qatar fue una ‘vergüenza’, desde Sprint, prácticas libres, carrera, en fin, no hubo nada que Verstappen no criticara y con bastante razón, incluso afirmó que la Fórmula 1 no debería permitirles correr en situaciones así.

Max Verstappen terminó deshidratado

La Sprint Race no le gusto a Max

Max Verstappen se coronó tricampeón de la F1 en la Sprint Race y además ganó el Gran Premio de Qatar, sin embargo, aún así fue uno de los pilotos en quejarse por todo lo sucedido durante el fin de semana. Y empezó con la Sprint, dijo que era una pena no tener el formato normal en una pista como la de Qatar y que con el calor el desgaste era mucho mayor en los pilotos.

“No les interesa escuchar lo que dicen los pilotos. Quieren hacer las cosas más emocionantes. Yo miro el lado puramente deportivo, pero también entiendo el lado comercial y las razones (de la sprint). Así que hay que verlo desde los dos puntos de vista” Max Verstappen sobre la Sprint en Qatar

Esteban Ocon vomitó en el GP de Qatar

El neerlandés entiende las ‘razones de la FIA’, el espectáculo y mantener entretenida a la audiencia en la pista y fuera de ella, pero también acusó a la FIA no tomar en cuenta la opinión de los pilotos; “Creo que, desde el punto de vista de la seguridad, entiendo perfectamente por qué lo hicieron, pero es una vergüenza que este tipo de cosas ocurran”.

‘Debemos aprender de este fin de semana’

No podemos olvidar que el Circuito Lusail fue reasfaltado justamente para la carrera de este 2023 y aún así los neumáticos tenían poco agarre, algo que no debería suceder, pero que fue uno de los problemas a los que se enfrentaron todos los pilotos en Qatar.

“En las prácticas libres con los coches derrapando sin agarre, creo que es importante que cuando vayamos a un circuito en el que han puesto un asfalto nuevo. Tenemos algunas cosas de las que creo que debemos aprender de este fin de semana“ Max Verstappen sobre el estado de la pista en Lusail

La FIA tendrá mucho por trabajar con el Gran Premio de Qatar, ya que tienen contrato por diez años. El asfalto, el formato sprint, las temperaturas, los limites de pista y varios aspectos más deberán ser los puntos a tratar entre todos los organizadores.

“La próxima vez que nos encontremos en una situación como esta, no creo que la Fórmula 1 deba ser la primera en correr, porque parece un poco tonto…” Max Verstappen, tricampeón de la F1

Max con todo y su tricampeonato no dejó pasar la oportunidad de criticar las malas decisiones de la FIA en cuanto al bienestar de los pilotos.

