Lo que necesitas saber: Instalar un simulador cuesta unos 12 mil euros más pantallas, bocinas, cabina y más son entre 25 a 37 mil por cada elemento, sin contar con los pedales que rondan más de los 100 mil euros.

Max Verstappen es un apasionado de las carreras, toda su vida gira en torno al automovilismo, es más, hasta mandó instalar un simulador en su avión privado para no ‘perder el tiempo’ en sus descansos, de ese nivel es su pasión y por obvias razones lo único que lo hace feliz cuando no está en las pistas de F1 son las carreras virtuales, mejor conocidas como Sim Racing.

Así que mientras algunos otros pilotos pasan sus días libres jugando golf, esquiando, buceando y hasta jugando pádel, ‘Mad Max’ prefiere seguir entrenándose en más carreras.

Max Verstappen F1 / Red Bull

El pasatiempo favorito de Max Verstappen

David Coulthard, ex piloto de F1, le preguntó a Max Verstappen qué es aquello que lo hace feliz cuando no está corriendo y su respuesta fue tal cual, seguir corriendo; “Cuando no estoy compitiendo, uno de mis pasatiempos favoritos es Sim Racing”.

De hecho, durante una entrevista con Toño de Valdés, Luis Manuel ‘Chacho’ López recordó aquella anécdota, si la quieren escuchar vayan al minuto 20.

Y seguramente, algunas personas utilizan su tiempo libre para estar con la familia, salir con amigos o hacer nuevas actividades, pero esa no es la historia de Max Verstappen, no, para el tricampeón de la Fórmula 1 con Red Bull solo existen las carreras fuera y dentro de la pista.

Simulador en el avión de Max Verstappen

No crean que es invento o exageración lo del simulador en el avión privado de Max Verstappen, ya que fue el mismo Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, quien confirmó que el neerlandés lo instaló como una ‘distracción’ para su día a día.

“Mandó transformar su avión para poder hacer simracing en el aire. Eso esta bien. Max necesita una distracción” Helmut Marko sobre el simulador de Max Verstappen

Y claro, para los ‘Toros’ tener a Max así de comprometido con su trabajo fuera y dentro de horario laboral es algo que los tiene contentos y de paso con tres títulos mundiales consecutivos en sus vitrinas.

Avión privado de Max Verstappen / Fotografía X

Y esos ‘gustitos’ no son para cualquiera, porque instalar un simulador no es nada barato, cuesta aproximadamente unos 12 mil euros más pantallas, bocinas, cabina y más son entre 25 a 37 mil por cada elemento, sin contar con los pedales que tienen un precio de más de 100 mil euros;

3 monitores curvos Samsung con una frecuencia de 144hz de 32″.

Cabina Playseat Sensation Pro sin asiento de F1

Pedales Sim Pedals Ultimate +

Volante SimSteering Ultimate hecho a mano por Leon Bodnar, combinado con un volante Precision Sim Engineering LM-X.

Y con un equipo así de valioso, evidentemente Max busca competir, sí, en sus ratos libres, por eso suele estar metido en simuladores online como iRacing, rFactor 2, Assetto Corsa Competizione y hasta en las 24 horas de Le Mans.

Beneficios extra de Max con las Sim Races

El mundo virtual es casi tan exigente como el real y eso es lo que más le gusta a Max, la seriedad con la que sus rivales toman las carreras en temas de estrategia o tan solo poner a punto el coche, así que una carrera como las 24 horas de Nordschleife puede necesitar una preparación de hasta 40 horas.

“En relación con la realidad, son las mismas sensaciones. Hay que atacar de principio a fin, tomarse las cosas en serio y trabajar de verdad en equipo para rendir bien, sobre todo para poner a punto el coche. En resumen, hay mucha preparación y estrategia en Sim Racing. Cuando haces una carrera de 24 horas en Nordschleife, es un reto. No dudo en pasar 40 o 50 horas preparando una carrera de 24 horas porque quiero ganar en todo lo que hago” Max Verstappen sobre las carreras simuladas

Probablemente una de las peores anécdotas de Max Verstappen en los simuladores fue justamente en las 24 horas de Le Mans, cuando llamó a los organizadores ‘payasos’ e ‘incompetentes’ por no evitar las fallas en software que le arruinaron su carrera.

“Lo llaman mala suerte, pero es incompetencia, no pueden controlar ni su propio juego. Vas líder, te preparas la carrera durante 2 meses y pasa eso. Sinceramente, ni siquiera puedo llamar evento a algo así; es un espectáculo de payasos” Max sobre las 24. horas de Le Mans

Fotografía @Max33Verstappen

¿Qué son las Sims Races?

Las Sim Races van más allá de solo de jugar videojuegos de automovilismo, las Sim Racings son igual de complicadas que las reales, pues mientras no exigen un desgaste físico, su nivel de exigencia radica en las estrategias, concentración y habilidad del piloto.

Las Sim Races tratan de asemejarse lo más posible a las carreras reales, no solo en los gráficos también en la degradación de los neumáticos, la temperatura de la pista y hasta en como desliza un coche. Las carreras virtuales tienen sus propios campeonatos como las carreras reales y no son para novatos, es muy común ver competir en ellas a pilotos profesionales de distintas categorías.

Así que, con todo y novia, millones de euros y casi el mundo a sus pies, para Max Verstappen la felicidad no está en el café por la mañana o el canto de las aves, está en carreras y más carreras, virtuales o reales.

