Lo que necesitas saber: El Bambino Pons lleva más de 45 años trabajando como narrador en Argentina

Si eres fan de la Premier League y latinoamericano, seguramente más de una vez escuchaste al Bambino Pons cantar una canción referente al anotador de gol en turno.

Pero, no cantaba cualquier canción ni ninguna de su autoría, sino improvisaba la letra de algún hitazo mundial y adaptaba la letra al jugador que hiciera la anotación.

Desde canciones de los Beatles hasta Bizarrap y para goles de leyendas como Paul Scholes y figuras actuales como Erling Haaland… El Bambino Pons se ha vuelto una leyenda de culto del futbol inglés.

Bambino Pons, uno de los narradores argentinos más famosos – Foto: Instagram (@bambinopons)

Las mejores canciones del Bambino Pons

Bizarrap y Martin Odegaard

¿Cómo llegamos a hablar del Bambino Pons? Bueno, pues el 21 de agosto de 2023, el Arsenal enfrentó al Crystal Palace y Martin Odegaard marcó de penal.

Lo que sucedió después fue magia, al Bambino Pons le tocó narrar el gol del noruego y se aventó una cancioncita épica. La Session de Bizarrap con Quevedo fue su inspiración para su relato.

Rio Ferdinand y la canción ‘Gloria’

Uno de los mejores defensores en la historia merece su propio relato, aunque, hizo pocos goles en su carrera, el Bambino Pons se encargó de prepararle algo épico en su narración.

La canción ‘Gloria’ de Laura Branigan fue la que el comentarista argentino tomó como inspiración y le quedó impresionante.

‘Hey Jude’ y Ruud Van Nistelrooy

Las canciones de The Beatles no pueden faltar en ninguna recopilación de cualquier tipo -porque todos nos sabemos al menos una- y mucho menos, si se habla de la Premier League en Inglaterra.

Así que, el Bambino Pons aprovechó la similitud al pronunciar la palabra Jude de la canción del cuarteto de Liverpool con el nombre del delantero de los Países Bajos… ¿el resultado? Una joyota.

Sting y The Police no podían faltarle al Bambino Pons

Chelsea vivió una época dorada de la mano de José Mourinho, Didier Drogba, John Terry y Frank Lampard a inicios del nuevo milenio y no existe mejor manera de acompañar esos buenos momentos, que con un rolón.

Bambino Pons le puso el soundtrack perfecto a los goles de los ‘Blues’ con unos cuantos cambios a la canción ‘Every breath do you take’ de The Police y es simplemente fabulosa.

‘Obladi-Oblada’ con toque colombiano

Se sabía que si algún grupo repetía en esta lista, esos serían los Beatles y bueno, el Bambino Pons le compuso una cancionzota a Juan Pablo Ángel cuando jugaba para el Aston Villa.

Cambió un poco la letra de ‘Obladi-Oblada’, un clásico de The Beatles, cuando el colombiano se mandó un tremendo golazo en su paso por la Premier League.

Guns N’ Roses + Cristiano Ronaldo + Paul Scholes

¿Quién no recuerda al Cristiano Ronaldo versión primera etapa de Premier League? Era un jugador totalmente diferente al que goleador furtivo que conocimos en España.

Bueno, el narrador argentino le dedicó ‘Welcome to the Jungle’, muy a su estilo y eso que CR7 ni marcó el gol, pero se aventó una buena jugada para asistir a Scholes.

Carlos Tevez y uno de los mejores relatos

El ‘Apache’ hizo goles por racimos en Inglaterra y el Bambino Pons narró gran parte de ellos, pero uno en especial tuvo una improvisación sensacional, mera creatividad.

En aquel momento, a Carlos Tevez le habían quitado la licencia de conducir en Manchester. Hizo un gol y festejó simulando manejar un auto, lo que hizo el narrador con la letra, es increíble.

Haaland no podía faltar en las narraciones del Bambino Pons

Nos pusimos medio retros con las narraciones de hace poco menos de dos décadas en la Premier League, pero vamos con una de la actualidad y en Champions League.

Nuevamente The Beatles y otra vez ‘Hey Jude’, pero ahora con letra totalmente enfocada a Erling Haaland, mortífero delantero del Manchester City.

Thierry Henry no podía faltar

¿Qué creen? Bueno, otra canción de los Beatles y esta vez ‘All you need is love’, pero con la peculiaridad de que en un viaje a Argentina, Thierry Henry reaccionó a esta genialidad del Bambino Pons.

Paul Scholes tuvo el Ojo de Tigres

La canción ‘Eye of the tiger’ ya es icónica en los deportes gracias a un boxeador ficticio, pero que es más admirado en el mundo que muchos de los que sí tienen una carrera profesional.

Pero, el Bambino Pons le dio un giro a la letra y se la dedicó a Paul Scholes en uno de los goles que le hizo al Liverpool. Nadie puede negar que el argentino, es un crack para la improvisación.

