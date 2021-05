“Tenemos a uno de los mejores técnicos de México”: Ricardo Peláez respalda a Vucetich

¿Cómo estarán los chivahermanos? Ricardo Peláez dio a conocer la renovación de contrato de Víctor Manuel Vucetich, quien permanecerá al menos otro año al frente del Guadalajara, pero los argumentos no convencen a todos.

Chivas se despidió del Guard1anes 2021 en el repechaje, con un doloroso 4-2 ante Pachuca. Por ello, la afición creyó que vendría un cambio importante en el banquillo como preparativo para el siguiente torneo.

Sin embargo, el club publicó un comunicado sobre la situación y horas después, Peláez dio un mensaje en video. Además de explicar el motivo de su decisión, el director deportivo reveló que no buscó a otros directores técnicos como Ignacio Ambriz o Ricardo Ferretti.

“Es un tema estrictamente deportivo. No hice ningún sondeo, nunca hablé con el Tuca de ese tema. El día del partido de Tigres me acerqué, lo admiro, respeto y quiero mucho. Recientemente lo operaron, simplemente era preguntarle cómo estaba“, indicó el exfutbolista.

Entre otras cosas, Ricardo Peláez expuso que la continuidad del proyecto de Vucetich busca evitar más fracasos: “Tenemos que apostar por alguien para construir bases sólidas y no dar bandazos. Llegó el momento, así lo veo, y quiero que la gente entienda esta posición“.

El Rebaño no consigue un título desde el Clausura 2017, de la mano de Matías Almeyda. Desde entonces, el panorama del equipo pasó de ser exitoso a gris e incluso estuvieron muy cerca del último lugar porcentual, que significaba descender.

Peláez argumenta que esta situación ha cambiado, pero la realidad es que la exigencia va más allá y los títulos no llegan. Al ser cuestionado sobre la continuidad de una gestión que no ha rendido frutos, el directivo señaló que tomó una decisión “consciente, bien pensada, analizada“.

“Estoy convencido de que tenemos a uno de los mejores técnicos en la historia de México. Es un técnico ganador. Esa fue la principal razón por la que lo elegí y por lo que quiero que siga. Creo que vamos por buen camino“, agregó sobre Vucetich.

Por otra parte, el director deportivo resaltó que en el seno rojiblanco están al tanto de la actualidad del club. Por esa razón, reconoció que haber quedado eliminados antes de los cuartos de final fue un fracaso, aunque prefirió resaltar que hay buenos avances.

“Sí lo es. Estamos dolidos, apenados. Nadie nos dijo que el camino iba a ser sencillo; Chivas como institución viene de una crisis fuerte y creo que para eso me buscaron. Rompimos la mala racha (sin Liguilla), creo que estamos haciendo las cosas de una manera coherente y congruente“, sentenció.

Matías Almeyda es un estratega muy querido en Chivas, sobre todo por la afición. Al encontrarse con estadísticas que minimizan su trabajo, los seguidores del equipo explotaron y sus palabras dicen mucho más que cualquier otra postura.

Cómo comparas a Matías con el rey miedos es una falta de respeto, no cabe duda que chivas no está en buenas manos con Peláez, el rey miedos se tuvo que ir vs América pero como no lo corrieron se vino otro baile con la misma capirotada de jugadores vs Pachuca.

— Israel de la cruz (@IsraDLC) May 14, 2021