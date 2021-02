En Mercedes aceptan preocupación con Checo Pérez: “Hará puntos cuando Verstappen no pueda”

Aún no empieza la temporada de Fórmula 1 y en Mercedes ya sienten el verdadero terror, pues ahora sí sienten la presión de Red Bull tras la llegada del mexicano Checo Pérez para conformar una dupla interesante con Max Verstappen.

La escudería alemana ha ganado el mundial de constructores seis años seguidos, pero ya no sienten tan seguro el séptimo. Aceptan que Red Bull es el único rival del cual deben preocuparse y esperan que en cada carrera sumen puntos.

Checo alerta a Mercedes

Ferrari vive momentos complicados, mientras que con McLaren, Alpine Renault y Aston Martin no esperan una evolución destacada, a diferencia de Red Bull, que en la temporada pasada compitió prácticamente sólo con Verstappen, ya que Alex Albon cometió diversos errores, de modo que Checo Pérez, con un auto menos competitivo, tuvo mejores resultados con Racing Point (ahora Aston Martín).

“Cuando miras a los equipos contra los que competimos, obviamente te fijas en Red Bull. Serán nuestra oposición más fuerte. Con Verstappen tienen un muy buen piloto, y creo que Pérez será un segundo piloto fuerte”, dijo Mike Elliott, director de tecnología de Mercedes.

“Checo sumará puntos cuando Verstappen no lo haga o para apoyar en su apuesta por el Campeonato de Constructores”, declaró en entrevista con The Muscle Help Foundation y que retoma Marca.

Elliot indicó que uno de los errores más severos para Mercedes es pensar que tienen el campeonato de pilotos y de constructores ya asegurado, por lo que indicó que la escudería debe buscar la perfección una temporada más.

“Si nos dormimos, nos golpearán, e incluso si no nos quedamos dormidos, es posible que nos ganen, así que lo mejor que podemos hacer es concentrarnos en cómo seguir mejorando semana tras semana”, comentó.

Lo pilotos clave

Mercedes repetirá alineación, con Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, quien ya renovó contrato, sin embargo, el responsable de tecnología de Mercedes indicó que además de Checo y Verstappen, habrá otros pilotos a quienes vale la pena seguir durante la temporada.

El primero de ello es Charles Leclerc, quien tendrá su primera temporada como piloto estelar de Ferrari, tras la salida de Sebastian Vettel, que ahora será el líder de Aston Martin. “Hay que comprobar si puede reactivar su carrera”.

Además pidió atención con George Rusell, a quien Mercedes ya le tiene preparado un lugar a futuro, pese a que con Williams tiene escasas oportunidades incluso de entrar en los primeros 10 puestos.