Lo presentan la próxima semana: Lo que sabemos sobre la inminente llegada de Lionel Messi al PSG

El ciclo de Lionel Messi ha terminado en el Barcelona después de 20 años. Joan Laporta, presidente del Barcelona, confirmó que las negociaciones con el futbolista argentino terminaron una vez que el club quedó sin margen de maniobra ante la normativa de la liga respecto a la masa salarial, lo cual impide que Messi pueda ser registrado para la temporada 2021-22, pese a que había un acuerdo entre ambas partes.

Laporta culpó precisamente a la normativa de La Liga (así lo anunció el Barcelona) y a la administración de Bartomeu por exceder la masa salarial durante su gestión, y desde que el Barcelona lanzó el comunicado en el que anunciaba el fin del vínculo entre Messi y club, la pregunta es ¿Dónde jugará Messi?

Josep Guardiola, timonel del Manchester City, aclaró que el club no estaba en posibilidades de fichar a Messi, después de desembolsar 117 millones de euros para firmar a Jack Grealish, de modo que el futuro del argentino apunta hacia Francia.

De acuerdo con The Athletic, Messi está por llegar a un acuerdo con el PSG, donde se reunirá con su amigo Neymar, además de otros argentinos como Ángel Dí María. ¿Te imaginas un tridente formado por Neymar, Messi y Mbappé? 🤯

El medio antes citado asegura que el mismo jueves, el día en el que Barcelona lanzó aquel explosivo comunicado, Messi se puso en contacto con el timonel del PSG, el también argentino Mauricio Pochettino, de modo que de esta manera habrían comenzado las negociaciones.

De acuerdo con Mohamed Bouhafsi, uno de los periodistas más cercanos al PSG, el acuerdo es por dos años, con opción a uno más.

El mismo comunicador indica que las negociaciones se cerrarían este fin de semana y que el padre de Leo, Jorge Messi, viajaría a París a la brevedad para agilizar las negociaciones.

Asimismo, Verónica Brunati, amiga de Messi, indicó que el acuerdo está hecho y así como la reservación de la emblemática Torre Eiffel para el martes 10 de agosto, por lo que ese día sería el elegido para la presentación del futbolista argentino.

#Messi is #PSG player will be presented on Tuesday at the Eiffel Tower and they are going to make a MEGA event with a special decoration for his reception. Khalifa bin Hamad Al Thani did the announcement , the brother of the Emir of Qatar . 👇 https://t.co/FkbWINCl3V

— Veronica Brunati 💚 (@verobrunati) August 6, 2021