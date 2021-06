Los golfistas Abraham Ancer y Carlos Ortiz representarán a México en Tokio 2020

¡Aplausos por aquí, por favor! La delegación mexicana que asistirá a Juegos Olímpicos crece todos los días y ahora se confirmó que Abraham Ancer y Carlos Ortiz serán los representantes del país en el golf de Tokio 2020.

A diferencia de otras disciplinas como el tiro con arco, la clasificación a la justa se da a conocer a través de la Federación Internacional de Golf (IGF) y su ranking. Ahí Ancer apareció en el décimo lugar y Ortiz en la posición 22; de forma individual, clasifican los 60 mejores.

Se espera que Abraham Ancer y Carlos Ortiz entren en acción entre el 29 de julio y el 1 de agosto en Tokio 2020; el mexicoamericano estará acompañado por su caddie Dale Vallely y el tapatío acudirá junto a Michael John Kerr. La sede de los eventos de golf será el Kasumigaseki Country Club.

Como no se lleva a cabo un evento para ganar las plazas, estas no son transferibles a otro golfista del mismo país. Esto quiere decir que si alguno de los mexicanos no puede acudir a los Juegos Olímpicos, su lugar será ocupado por el siguiente jugador que esté mejor clasificado, sin importar su país de origen.

Jorge Robleda, presidente de la Federación Mexicana de Golf (FMG), destacó la importancia de que Ancer y Ortiz acudan a Tokio 2020, pues representa una gran ilusión para todos los involucrados en este deporte: “Es una muestra del momento de ensueño que vive el golf mexicano. Una motivación más para los niños y jóvenes, para trascender“.

La trayectoria que respalda a Ancer y Ortiz en Tokio 2020

Abraham Ancer

Nacido en McAllen, Texas, y criado en Reynosa, Tamaulipas, tiene la doble nacionalidad. Incursionó en el golf a nivel universitario en Odessa College y en la Universidad de Oklahoma, donde tuvo el sexto promedio de anotaciones más bajo en la historia de la institución y se graduó como segundo en el mismo aspecto.

En 2013 dio el salto al profesionalismo hasta alcanzar el Web.com, fue subcampeón del Brasil Champions y campeón del Abierto de Nueva Escocia. Uno de sus mayores logros es el título del Abierto de Australia en 2018 y 2019; además, es el primer mexicano que participa en la Presidents Cup.

Carlos Ortiz

Originario de Guadalajara, Jalisco, creció con el ejemplo de Lorena Ochoa y también estudió su carrera en Estados Unidos y jugó golf en la Universidad del Norte de Texas. En 2011 participó en la Universiada de Verano y ganó la medalla de bronce por equipos.

Con el título de Relaciones Internacionales en mano, dio el salto al Korn Ferry Tour en 2013. Un año después se coronó campeón en varios eventos y llegó al PGA Tour en 2015, aunque solo permaneció dos años por una dura caída en su juego.

En 2019 regresó al PGA y en noviembre de 2020 consiguió su primer título en este nivel: el Vivint Houston Open.