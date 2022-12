El 2022 será un año inolvidable para varios atletas mexicanos que cristalizaron sus sueños y pusieron el nombre de nuestro país en todo lo alto, y en algunos casos contra toda clase de obstáculos por la falta de apoyo. Si bien el año quedó marcado deportivamente por el Mundial de futbol, hubo momentos, atletas y equipos y eventos deportivos que nos dejaron sumamente orgullosos y hasta marcaron un antes y un después.

Por eso aquí recordamos a aquellos héroes que le demostraron al mundo que aquí se forman buenos y espectaculares atletas y sus hazañas quedaron inmortalizadas durante el 2022.

Donovan Carrillo, primer mexicano en una final olímpica

Durante el mes de febrero México se hizo presente en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, en patinaje artístico. El carismático patinador tapatío se aferró a su sueño de ir a unos Juegos Olímpicos y entrenó en pistas de hielo dentro de centros comerciales, pese a que ninguna pista en México tenía las medidas oficiales.

Con todo en contra desde sus inicios, Donovan calificó a la justa invernal, y no sólo compitió, sino que calificó al programa largo, es decir, a la final, algo que ningún otro patinador o patinadora mexicana había logrado.

Daniel Suárez, primer mexicano en ganar en Nascar

México cuenta con una gran generación de pilotos dentro del automovilismo y en diversas categorías y para muestra el ejemplo de Daniel Suárez, el primer mexicano que gana una carrera de Nascar en Estados Unidos en el circuito de Sonoma.

Sólo cinco pilotos extranjeros han ganado en este serial y desde el mes de junio de 2022 uno de ellos es mexicano.

Juan Toscano, primer mexicano campeón en NBA

La temporada 2021-22 será eterna para Juan Toscano, quien se convirtió en el primer mexicano en concursar en el torneo de clavadas dentro de una All-Star Weekend, y no sólo eso, pus calificó a la final, en la cual se quedó con el subcampeonato.

Meses después, Toscano Anderson se hizo inmortal al ser el primer mexicano que se corona en la NBA, tras el título de los Golden State Warriors. Pese a que tuvo escasa participación en los playoffs, el mexicano se hizo presente con 10 puntos y con ello se ganó su permanencia en la NBA, ahora con los Lakers.

Brandon Moreno, campeón interino en la UFC

En julio, Brandon Moreno reclamó el cetro como campeón interino de peso mosca de la UFC, lo cual lo confirmó una vez más como uno de los mejores exponentes de la actualidad en ls artes marciales mixtas.

Moreno venció por KO técnico a Kai Kara France, de Nueva Zelanda, en el tercer episodio tras un dominio total.

La Selección Mexicana de Futbol americano en el Mundial femenil

A la Selección Mexicana de Futbol Americano Femenil le jugaron sucio en la Federación Mexicana, que puso todo clase de trabas para que las jugadoras no viajaran al Mundial de Finlandia, con una serie de contradicciones por parte del presidente, César Barrera.

Tras cierres viales y transmisiones en vivo de las propias jugadoras en el CNAR, las jugadoras lograron llamar la atención e hicieron viral su caso, por lo que la federación no tuvo de otra más que comprar a la mera hora los vuelos para viajar por diferentes rutas a Finlandia, aunque no llegaron a tiempo para su debut contra Gran Bretaña.

Sin embargo, en el resto de partidos las mexicanas sacaron todo el estrés y furia contra sus oponentes y dejaron bien claro que de no ser por las trabas de la federación, habrían regresado a México con una medalla.

Fernanda Contreras, la mejor tenista mexicana

No sólo calificó al cuadro principal de un Grand Slam, sino que lo hizo tres veces. La potosina puso la bandera de México entre en Wimbledon, Roland Garros y US Open. El único grande que faltó en la lista fue el Australian Open.

Si hace un par de años nos ilusionamos con Renata Zarazúa, quien se metió a Roland Garros, poco a poco fuimos normalizando el hecho de ver a Fernanda entre las mejores exponentes del mundo del deporte blanco.

Ana Galindo… ¿Qué no hizo la estratega?

En un año para el olvido para Selecciones Nacionales, tanto varonil como femenil, Ana Galindo hizo el mejor año de su vida profesional. La estratega del equipo Sub 17 femenil se convirtió en la primera mujer en dirigir a una selección varonil, cuando la Sub 17 varonil hizo una gira por Japón.

Regresó a dirigir a sus pupilas, pero cuando estalló el escándalo que dejó fuera a Maribel Domínguez de la Sub 20 a días del Mundial de la categoría, y superó la fase de grupos tras vencer por primera vez en su historia Alemania. En Cuartos de final fue eliminada por España, las campeonas.

En el cierre de año encaró el Mundial Sub 17, en el cual se le ganó a España contra todo pronóstico, sin embargo, no alcanzó para superar la fase de grupos, en la cual el Tri compitió con potencias. Para 2023, Galindo dirigirá a la Sub 20 Femenil y apoyará en la Selección Mayor como auxiliar de Pedro López.

Checo Pérez y una temporada para enmarcar en F1

El 2022 ha sido el mejor no sólo para Checo Pérez, sino para el automovilismo mexicano, pues el tapatío firmó su temporada con más puntos desde que llegó al Gran Circo y se convirtió en el primer mexicano en ser parte de un campeonato de constructores, con Red Bull, que no había logrado este cetro desde hace nueve años.

El volante tapatío es el primer mexicano en superar los 300 puntos en una temporada y el primero que gana el tercer lugar en el campeonato de pilotos y el primero en ganar un Gran Premio en Mónaco. El 2023 promete números similares o mejores.

Primera jugadora en la ONEFA

En el mes de septiembre, el futbol americano en México dio un enorme salto en materia de inclusión gracias a Andrea Martínez. La pateadora se ganó su lugar en los Pumas de CU y debutó en el partido contra Borregos CEM.

Hizo su debut en el tercer cuarto e hizo efectiva su primera patada en el la ONEFA.

Andrea Martínez ingresa por vez primera al campo y logra un punto extra para convertirse en la primera mujer en jugar en Liga Mayor de ONEFA

Pato O’Ward y el debut en F1

Durante la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabí hubo dos mexicanos sobre la pita, Checo Pérez y Pato O’Ward, quien probó el McLaren de Lando Norris.

El mexicano aseguró que hará todo lo posible para volver al Gran Circo con McLaren, aunque por ahora su presente está en la IndyCar.

Daniela Souza, campeona del mundo con la mejor patada del año

En cada edición de los Juegos Olímpicos, los mexicanos le ponemos especial atención al taekwondo, y en París 2024 no será diferente, pues desde el 2022 Daniela Souza nos ilusionó tras coronarse en el Mundial de la especialidad celebrado en Guadalajara en el mes de noviembre.

La mexicana, además, fue reconocida como la autora de la mejor patada del año, luego de contactar la nuca de su oponente a escasos segundos de terminar las semifinales, ante la campeona olímpica, Panipak Wongpattanakit, de Tailandia, con la cual remontó en un final épico.





Faltando solo 2 segundos, estando 3 puntos abajo, Daniela Souza vino con esta patada con giro y consigue su pase a la final, donde peleará por el título mundial de Taekwondo en los -49kg





Karen Diaz, primera mexicana en un Mundial

Karen Díaz ya se había hecho de un nombre en el futbol mexicano como la mejor abanderada, por eso no resultó sorpresivo que fuera llamada por FIFA para ser parte del Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, en el partido entre Alemania y Costa Rica, el 1 de diciembre, pasó a la historia por ser parte del primer cuerpo arbitral femenil que pita en un juego de un Mundial varonil, junto a la árbitra central francesa, Stéphanie Frappart.

Aczino… el mejor freestyler de la historia es mexicano

Argentina tiene a Messi y Maradona, Brasil a Pelé, Jamaica tiene a Usain Bolt, Rumania presume a Nadia Comaneci y Suiza a Roger Federer. Pues en México no nos quedamos atrás, pues contamos con Aczino, el mejor freestyler de todo el mundo y de todos los tiempos.

En 2022 fue especial para Mauricio Hernández, quien se convirtió en el primer tricampeón del mundo, luego de ganar la Final Internacional de Red Bull Batalla en la Ciudad de México, donde el Palacio de los Deportes se puso a sus pies. En la última batalla venció al español Gazir.