Muchas son las bandas originarias de España que, pese a años de carrera (y discos increíbles), no han obtenido el reconocimiento que merecen.

Lo que necesitas saber: Muchas son las bandas originarias de España que, pese a años de carrera (y discos increíbles), no han obtenido el reconocimiento que merecen.

Se nos acabó el Mundial. El 19 de julio quedará en la historia del futbol como la fecha en la que se coronó España ante Argentina, tras haber realizado un torneo casi perfecto: sólo un gol recibido, desplegando un futbol espectacular y llevándose el reconocimiento de las aficiones de todo el planeta.

España Campeón del Mundo / Mexsport

Y lo anterior sólo sirve de pretexto para notar que, así como para muchos la Selección de España no era reconocida como una de las favoritas en el Mundial (antes había países como Francia y Argentina), también hay bandas provenientes del país Ibérico que no son reconocidas como se debe. Bandotas, mejor dicho…

Claro, agrupaciones como Mecano, Jarabe de Palo y Hombres G son altamente apreciadas, pero muchas otras deberían de ser más escuchadas. Aquí mencionamos algunas cuantas.

Dorian

Los originarios de Barcelona se mueven entre el indie, el new wave y cuanto género han querido en una trayectoria que abarca más de dos décadas y varios discos de estudio (y algunos en directo). Bandota que ha tenido sus colaboraciones e influencias de bandas mexicana (como Zoé), por lo que su sonido entra sin calzador en el oído de varios fans de nuestro país.

El Columpio Asesino

Estos no necesitan mucha presentación. La banda liderada por los hermanos Arizaleta ha sido el soundtrack de varios dentro y fuera de España, con canciones como “Que No”, “Sirenas de Mediodía”, “Lucas 44-48”… y, por supuesto, su clásico “Toro” (infaltable en los sets de los bares under).

Triángulo de Amor Bizarro

Desde Galicia el grupo que, para críticos de España, apareció y su música revolucionó la escena indie local. Su nombre es señal inequívoca de su devoción e inspiración en New Order… y, a partir de ahí, Isabel Cea, Rodrígo Caamaño y compañía han desarrollado una personalidad propia que les ha merecido el reconocimiento de Peter Hook y bandas como My Bloody Valentine.

Repion

“Yo llevo mucho tiempo tocando y a ver qué consejo me vas a dar”, dicen las de Repion… y algo de razón tienen: Marina y Teresa Iñesta, las hermanas de este proyecto, desde niñas se la han pasado haciendo música que mezcla grunge y pop del más alto nivel al punto que las han llegado a comparar con Sleater-Kinney… quizás de manera injusta: “porque todavía no nos conoces, no nos han visto en directo”, dice María. Así que hay que darles una oída para ver que lo suyo tiene personalidad propia: “nuestra esencia va por otro camino”.

Hinds

Girlband que, desde 2011, llaman la atención y a la que se le atribuye el despertar de un movimiento de bandas de chicas en España. Qué tan buenas son que llegaron a llamar la atención de Beck, quien no dudó en colaborar con ellas para hacer la canción “Bom Bom Back”.

Shego

Rock directo, emocional y profundamente honesto. Así es como podría describirse lo que hacen Raquel Cerro, Charlotte Augusteijn, Elena Sabio e Irenegarry quienes, luego de su disco No lo volveré a hacer, este 2026 amenazan con presentar un EP lleno de ambición sonora, sin que esto implique renunciar a su identidad… una identidad que quizás muchos todavía no conocen. Deberían.

Ginebras

Otra girlband, ésta de creación más reciente. Apenas en 2018 surgió esta bandota liderada por Magüi Berto y ya cuenta con una buena legión de seguidores que la posiciona como un referente de la escena musical española. Tienen tres discos en su haber, el segundo de ellos, ¿Quién es Billie Max? (2023), las hizo merecedoras del premio a “Fenómeno Musical del Año”.

Alcalá Norte

“Post-punk a la Smiths con denuncia cruda”, así definimos en sopitas.com a esta banda proveniente del mero corazón de Madrid. Un proyecto que, a los pocos años de formación, tuvo lo suficiente para presentarse de manera exitosa en el Vive Latino 2026… “ya que regresen”, dicen los que pudieron ver su show.

Los Planetas

Venerados por unos, no tanto por otros… pero Los Planetas no han pasado desapercibidos en las tres décadas que tienen sobre los escenarios, sobre todo, luego de haber sacado en 1998 el disco Una Semana en el Motor de un Autobús. Pero definir el mejor álbum de esta banda es materia de debate de los acérrimos fans, los demás podemos simplemente disfrutar de su música que flota entre el shoegaze y el indie, pero también pasa por el dream pop y el noise.

Radio Futura

Bandota que desapareció desde hace ya algunos años y que no debería de quedar en el olvido, no sólo por ser una de las representativas de la “Movida madrileña”, sino por tener un sonido que destaca de varias de las maravillosos grupos de su época. Sólo escuchen “Escuela de Calor” y sabrán de lo que hablamos…