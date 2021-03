Molly Holly primer miembro del Salón de la Fama 2021 de WWE

El camino a Wrestlemania comenzó con el Royal Rumble y no está completo sin el Salón de la Fama y las mujeres han tomado gran relevancia dentro de la lucha libre. Molly Holly es la luchadora que estará como miembro del Hall of Fame de WWE en este 2021.

BREAKING: As first revealed on @WWETheBump, #MollyHolly will be inducted into the WWE Hall of Fame Class of 2021! https://t.co/MR21WENz5R#WWEHOF pic.twitter.com/GVp5nPWT51

— WWE (@WWE) March 10, 2021