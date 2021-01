¡Van por todo! La era de Mónica Vergara al frente de la Selección Mexicana Femenil comenzó de la mejor manera, pues apenas pasaron 6 días desde el nombramiento de la entrenadora y ya dio inicio la primera concentración bajo sus órdenes.

El Tri sorprendió con el llamado, que arrancó este lunes y terminará el jueves 28 de enero. De hecho hay varias futbolistas que llegarán al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol en las próximas horas, ya que todavía tienen actividad en la Jornada 3 de la Liga MX Femenil.

Sin embargo, la concentración de Vergara es muy importante porque la Selección Mayor llevaba 320 días sin actividad. Su último partido data del 11 de marzo de 2020 contra República Checa en la Copa Chipre.

La primera lista de Mónica Vergara

La convocatoria se publicó a través de un comunicado, en el que también se especificó que la concentración del Tri Femenil se lleva a cabo conforme estrictos protocolos de salud para evitar contagios de COVID-19 entre las seleccionadas.

Mónica Vergara eligió a 26 futbolistas para el microciclo, de las cuales 21 militan en clubes de la Liga MX Femenil; las otras cinco forman parte del futbol universitario de Estados Unidos.

Con 6, el club que aporta más jugadoras es Monterrey: Alejandría Godínez, Rebeca Bernal, Diana Evangelista, Nicole Pérez, Mónica Flores y Andrea Sánchez.

Tigres, aporta 4 elementos: María Sánchez, Katty Martínez, Stephany Mayor y Bianca Sierra. Por parte de las Águilas del América acudirán Daniela Espinosa y Montserrat Hernández.

Las futbolistas elegidas por Vergara que militan en Estados Unidos son Maricarmen Reyes, Alexia Delgado, Kimberly Rodríguez, Reyna Reyes y Nicole Soto.

Además, se sumaron Wendy Toledo de Santos, Joana Robles y Alison González de Atlas, Itzel González de Tijuana, Karla Nieto de Pachuca, Valeria Miranda de Querétaro, así como Miriam García, Carolina Jaramillo y Alicia Cervantes de Chivas.

Nuevos rostros en Selección Mayor

La mayoría de las jugadoras convocadas por Mónica Vergara ya habían recibido alguna oportunidad con el combinado Mayor, pero también hay algunas nuevas que presumen procesos largos en las categorías con límite de edad.

Wendy Toledo, Maricamen Reyes, Miriam García y Montse Hernández pasaron por los representativos Sub 17 y Sub 20, mientras Alicia Cervantes tuvo minutos con el Tri Femenil Sub 20.

Asimismo, la entrenadora cuenta con elementos que dirigió en la Sub 17 y que incluso consiguieron el subcampeonato en el Mundial de Uruguay en 2018. Se trata de Alison González, Reyna Reyes, Nicole Pérez y Nicole Soto.