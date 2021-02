Nunca caminará solo: Muere padre de Alisson Becker

El Liverpool no está atravesando el mejor momento de la temporada, las cosas parecen complicarse para Klopp y compañía. Una nueva noticia sacudió los cimientos del equipo, Alisson Becker sufrió una gran pérdida en su natal Brasil.

El padre de Alisson fue encontrado muerto, José Agostinho Becker se ahogó en un lago cerca de su casa de vacaciones. El padre del arquero salió de su casa y en información de ESPN Brasil, a las 5:00pm del miércoles 24 de febrero la reportaron como desaparecida debido a que no regresó a su casa.

El Cuerpo de Bomberos y la Policía Civil de la localidad unieron fuerzas para realizar la búsqueda del padre de Alisson. A las 11:59 se confirmó la mala noticia, el cuerpo de José Becker había sido encontrado sin vida ahogado cerca de su casa.

Se reporta que las autoridades al momento no han encontrado relación con algún hecho delictivo o sospechas de algún crimen, y esperarán a las investigaciones pertinentes para conocer qué sucedió con el padre del portero Alisson Becker.

La mala noticia del fallecimiento del padre de Alisson se suma a la mala racha que enfrenta el club actualmente. El Liverpool ha perdido sus últimos 4 partidos de Premier League y ha caído hasta la sexta posición, fuera de puestos europeos.

Aún se desconoce por parte del club si Alisson estará disponible para el siguiente partido que será el domingo 28 de febrero a las 1:15pm frente al Sheffield United, seguiremos al pendiente en busca de confirmación por parte del club ‘Red’.

El Liverpool sólo se ha manifestado al respecto en redes sociales y página web para ofrecer condolencias a Alisson y su familia, además, solicitó a los medios de comunicación que respeten el momento por el que está pasando el portero y su privacidad.

En redes sociales miles aficionados del Liverpool le han mostrado su cariño al guardameta con mensajes de apoyo en este duro momento. Los aficionados del conjunto hicieron más que real el “You will never walk alone” que se entona en cada partido del equipo.

God takes something away and gives you another that’s how life goes on

We’re all with you Alisson ❤

You’ll never walk alone❤ pic.twitter.com/4JbUv6iFPz

— Mohamed Ashoor (@MoAshoor25) February 25, 2021